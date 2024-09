Mini-WM-Helden feiern buntes Fußballfest

Von: mk

Dietenheim – Strahlende Kinderaugen, traumhaftes Spätsommerwetter, spektakuläre Tore und unglaubliche Paraden: Am vergangenen Samstag war es endlich wieder soweit, die achte Auflage der Nordform KICKER WM fand statt. 20 Teams mit rund 250 Kindern der Jahrgänge 2014 und jünger traten in Dietenheim in zwei Kategorien (U8 + U10) an, um die neuen Nordform KICKER WM Weltmeister zu küren. Der Titel ging an den amtierenden Europameister Spanien (U8) sowie zum ersten Mal in der Geschichte der traditionsreichen Sportveranstaltung an ein afrikanisches Team (U10).

Glücklich und zufrieden zeigte sich auch das vierköpfige Organisationsteam der Nordform KICKER WM 2024 bestehend aus Jugend-Koordinator Georg Winkler und den Vereins-Ausschussmitgliedern Hannes Hintner, Florian Unterhofer und David Mair. „Unser Ziel war es, den Kleinen einen unvergesslichen Fußballtag zu bereiten“, erklärte Florian Unterhofer am Ende der Veranstaltung. „Und das ist uns heute einmal mehr gelungen, wie die vielen strahlenden Kinderaugen gezeigt haben“, ergänzte Hannes Hintner.

Lobende Worte fand auch Brunecks Bürgermeister Roland Griessmair, der gemeinsam mit Michael Kaneider, Präsident des ASV Dietenheim/Aufhofen, die Prämierung der jungen Sportler vornahm. „Ich gratuliere natürlich den Siegern, ich gratuliere vor allem aber auch jenen, die heute keinen Pokal in die Höhe stemmen konnten – dabei sein ist nämlich alles“, sagte Griessmair. „Und wer weiß: Mit viel Fleiß, Ehrgeiz und Teamgeist reicht es ja vielleicht im nächsten Jahr für den WM-Titel – ich wünsche es euch allen von Herzen“, fuhr Bürgermeister Griessmair fort, der am Ende auch noch dem Organisationskomitee zum Gelingen der mittlerweile traditionellen Sport-Veranstaltung gratulierte und dabei nicht müde wurde zu betonen, wie wichtig derlei Events für den Sport als solchen und die örtliche Dorfgemeinschaft seien.

Der letzte Dank an diesem einzigartigen Fußballtag gebührte den vielen freiwilligen Helfern und Sponsoren, ohne die, wie Präsident Michael Kaneider betonte, eine solche Veranstaltung nicht auf die Beine zu stellen sei. Zu den offiziellen Partnern der Nordform KICKER WM 2024 gehören.

Die teilnehmenden Mannschaften:

U8:

Gruppe A: ASV Stegen (Japan), SPG Gais/Uttenheim (Argentinien), SSV Bruneck (Spanien), ASV St. Lorenzen (Schweiz), ASC Olang (Neuseeland)

Gruppe B: ASV Dietenheim / Aufhofen (Deutschland), ASV Reischach (Südafrika), ASV Percha (Kroatien), ASC St. Georgen (Polen), AFC Obermais (USA)

U10:

Gruppe A: ASV Reischach (Frankreich), AFC Obermais (Kamerun), SPG Gais/Uttenheim (Niederlande), ASC Olang 1 (Tschechien), ASC Olang 2 (Nigeria)

Gruppe B: ASV Dietenheim/Aufhofen (Brasilien), SSV Bruneck (Italien), Obopuschtra Löwen (Südkorea), ASV Percha (Serbien), ASC St. Georgen (Portugal)

Schon in der Gruppenphase jagte ein Highlight das nächste: Mitreißende Tore, akrobatische Paraden und packende Zweikampf-Duelle fesselten die vielen Zuschauer auf den Rängen und sorgten für beste Stimmung im Waldstadion zu Dietenheim. Doch damit nicht genug! In den Platzierungsspielen der U8 und U10 ging es schließlich richtig zur Sache. Nach den vier hitzigen Halbfinals der Erst- und Zweitplatzierten standen die Spiele um die Plätze 9, 7 und 5 auf dem Programm, bevor schließlich in beiden Altersklassen die Finalspiele um die begehrten Plätze 1 und 3 für den Höhepunkt des Tages sorgten.

Während in der U8 das Top-Team aus Spanien (SSV Bruneck) knapp aber verdient die wieselflinken Südafrikaner (ASV Reischach) schlug, behielt in der U10 das Team aus Kamerun (AFC Obermais) die Oberhand. Die weitgereisten Zentralafrikaner ließen den unter Hollands Flagge auflaufenden Spieler:innen aus Gais/Uttenheim keine Chance und kürten sich mit einem souveränen 3:0 zum Weltmeister.

Die Platzierungen in der Übersicht:

U8:

1. SSV Bruneck, 2. ASV Reischach, 3. ASV Percha, 4. ASV St. Lorenzen, 5. ASC Olang, 6. AFC Obermais, 7. ASV Dietenheim/Aufhofen, 8. ASV Stegen, 9. ASC St. St. Georgen, 10. SPG Gais/Uttenheim

U10:

1. AFC Obermais, 2. SPG Gais/Uttenheim, 3. ASV Percha, 4. ASV Dietenheim/Aufhofen, 5. ASV Reischach, 6. Obopuschtra Löwen, 7. ASC St. Georgen, 8. ASC Olang 2, 9. SSV Bruneck, 10. ASC Olang 1

Alle Gruppen, Spiele und Ergebnisse: Nordform Kicker WM 2024 auf Tournify