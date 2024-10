Minigolfer des SSV Naturns verpassen knapp das Finale

Von: mk

Naturns – Zum dritten Mal wurde heute der Italienpokal der Minigolfer nach neuem Modus ausgetragen, zum ersten Mal mit Südtiroler Beteiligung, erstmals auf Südtiroler Boden und das auf der Eternit-Anlage in Naturns. Von den Südtiroler Teams hatte sich ursprünglich nur der SV Lana/Raika für den Italienpokal qualfiziert. Naturns rückte nach, da zwei qualifizierte Mannschaften auf den Start beim Italienpokal verzichtet hatten. In der Vorrunde gab es die Gruppenspiele, wobei in 2 Gruppen jeder gegen jeden antreten musste. Die Gruppensieger qualifizierten für das Finale, die Gruppenzweiten für das Spiel um Platz drei. Naturns und Lana spielten mit Vergiate und Cusano Milanino in der Gruppe A. Das Südtiroler Duell hat Naturns gegen Lana mit 6:4 gewonnen. In der Gruppe A musste Naturns mit 17 Punkten nur Vergiate mit dem Algunder Alexander Lang, ebenso mit 17 Punkten, aufgrund der Schlagzahl von 287 gegenüber 282 der Lombarden den Vortritt lassen. Lana wurde mit 15 Punkten Dritter und insgesamt Fünfter. In der Gruppe B konnte sich der MGC Novi Ligure mit 23 Punkten vor GSP Relax Time (17) durchsetzen.

Der SSV Naturns gewann das Spiel um Platz drei ganz überlegen gegen GSP Relax Time mit 10:0 Auch eine klare Angelegenheit war das Finale für GSP Vergiate. Die Lombarden besiegten den MGC Novi Ligure mit 8:2. Vergiate mit dem Algunder Alexander Lang ist nach Arma di Taggia und Amatese der dritte Sieger des Italienpokals nach neuem Austragungsmodus.

“Mit unserem dritten Platz beim Italienpokal sind wir sehr zufrieden. Mit Lana, Vergiate und Cusano hatten wir eine schwere Gruppe. Platz zwei in dieser Gruppe war schon ein Erfolg, wenn es auch fast für das Finale gereicht hätte. Immerhin waren wir ursprünglich nicht für den Italienpokal qualifiziert und sind erst nachgerückt”, sagt Stefan Zischg vom SSV Naturns.

Naturns ist diese Woche noch Schauplatz von 2 internationalen Minigolf-Turnieren, am Donnerstag von der 14. Auflage der St. Zeno-Trophäe auf der Betonbahn und am Samstag und Sonntag von der 42. St. Prokulus-Trophäe auf der Eternit-Anlage.

Nachstehend der Endstand des Italienpokals: 1. GSP Vergiate (Robert Garbui, Luca Gavazzi, Paolo Belli, Alexander Lang, Gianfranco Tedeschi); 2. MGC Novi Ligure; 3. SSV Naturns (Thomas Pichler, Stefan Zischg, Fabian Schupfer, Andreas Dall Acqua, Willi Thaler); 4. GSP Relax Time; 5. SV Lana/Raika (Kurt Unterhauser, Hannes Laimer, Paolo Marcuzzi, Franz Pilser); 6. MC Cusano Milanino; 7. CAM Arizzano; 8. MC Aponense.