Minnesota gewinnt bei Fleury-Abschied in Pittsburgh

Rossi und Co. holten in Pittsburgh zwei Punkte

Von: apa

An einem emotionalen Abend für Torhüter Marc-Andre Fleury hat Minnesota Wild am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen 5:3-Erfolg bei den Pittsburgh Penguins gefeiert. Der 39-jährige Fleury, der mit Pittsburgh dreimal den Stanley Cup geholt hat, wehrte bei seinem wohl letzten Gastspiel in Pittsburgh 26 Torschüsse ab. Der Vorarlberger Marco Rossi bereitete ein Tor vor und hält nach neun Saisonspielen bei drei Toren und fünf Assists.

Pittsburgh lag nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Führung, mit einem Doppelschlag innerhalb von 55 Sekunden glich Minnesota aus (18.) und ging im Mitteldrittel mit 4:2 in Führung. Rossi bereitete das vierte Tor von Mats Zuccarello (40.) vor.

Nach dem siebenten Auswärtsspiel hintereinander kehrt Minnesota als Tabellendritter der Central Division nach St. Paul zurück.