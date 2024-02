Minnesota Wild gewinnen mit Rossi bei den Edmonton Oilers

Die Minnesota Wild haben mit dem heimischen Eishockey-Star Marco Rossi einen überraschenden Auswärtssieg in der NHL bei den Edmonton Oilers gefeiert. Das Team um den 22-jährigen Vorarlberger setzte sich am Freitag bei einem Offensivspektakel in Kanada mit 4:2 durch und feierte den sechsten Sieg in den vergangenen acht Partien. Rossi blieb in 14:30 Minuten auf dem Eis ohne Scorerpunkt. Matt Boldy traf für Minnesota doppelt, Wild-Goalie Filip Gustavsson parierte 41 Schüsse.

Damit hat die Truppe von Headcoach John Hynes die Play-off-Plätze weiter im Blick, zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den letzten Wild-Card-Platz der Western Conference. Die Wild sind im Westen derzeit Zehnter, Edmonton ist Sechster bei drei ausgetragenen Spielen weniger. Bei beiden Oilers-Treffern leistete Connor McDavid den Assist, der Superstar verlängerte seine Scorerpunkt-Serie in Heimspielen auf 21 Begegnungen.

Boldy brachte die Wild im ersten, noch ausgeglichenen Drittel in Führung (20.), nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des Deutschen Leon Draisaitl im Powerplay (31.) sorgten Jonas Brodin (50.) und erneut Boldy (53.) für die Vorentscheidung. Nach dem Anschlusstreffer von Zach Hyman (55.) in Überzahl traf Mats Zuccarello kurz vor Schluss ins leere Tor (59.). Wild-Tormann Gustavsson entschärfte im Schlussdrittel insgesamt 23 Schüsse auf sein Tor. “Sie haben den besten Spieler der Welt (McDavid, Anm.) und weitere gute Spieler. Wir wussten, dass sie Druck machen werden, weil sie so gut sind”, sagte der Schwede.