Misolic bei Tennisturnier in Båstad nach Fight weiter

Von: apa

Filip Misolic steht beim ATP250-Sandplatzturnier im schwedischen Båstad nach einem harten Fight im Achtelfinale. Der Steirer gewann am Mittwoch seine am Vortag verschobene Erstrunden-Partie gegen den Dänen Elmer Møller nach 2:41 Stunden 6:3,3:6,7:5. In der Runde der besten 16 trifft Misolic nun auf den als Nummer drei gesetzten portugiesischen Titelverteidiger Nuno Borges. In der Weltrangliste wird sich Misolic erstmals in die Top 100 schieben.

Der Steirer, der in Båstad die Qualifikation erfolgreich bestritten hatte, startete auf dem Centre Court deutlich besser. Nach zwei frühen Breaks holte sich Misolic den ersten Satz und lag auch im zweiten auf Kurs. Nach Breaks auf beiden Seiten hatte der 23-Jährige drei Breakbälle zum 4:3, ließ aber alle ungenutzt und musste im nächsten Spiel seinen Aufschlag abgeben. Møller schaffte in Folge den Satzausgleich.

Entscheidung schwer umkämpft

Die Entscheidung war schwer umkämpft. Møller legte mit Breaks zweimal vor, Misolic antwortete umgehend. Beim Stand von 4:4 musste er Breakbälle abwehren. Nach 81 Minuten alleine im dritten Satz verwertete er schließlich seinen dritten Matchball. “Ich bin sehr müde im Moment. Aber ich wusste, dass es ein hartes Spiel wird. Es war ein Auf und Ab”, meinte Misolic im Sieger-Interview. Gegen Borges geht er als Außenseiter in die Partie. “Ich werde versuchen, eine gute Taktik gegen ihn zu finden”, kündigte er an.

Dank der Punkte in Båstad wird Misolic im ATP-Ranking in die Top 100 vorstoßen. Aktuell liegt er auf Rang 105. Das Turnier in Schweden dient auch als Formüberprüfung vor dem Heim-Turnier in Kitzbühel in der kommenden Woche. Der in der Gamsstadt ebenfalls im Hauptfeld stehende Sebastian Ofner scheiterte in Båstad in der ersten Runde in zwei Sätzen am Bosnier Damir Džumhur.