Misolic beim Mauthausen-Challenger im Viertelfinale

Filip Misolic steht in Mauthausen im Viertelfinale/Archivbild

Der Steirer Filip Misolic hat beim Tennis-Challenger in Mauthausen das Viertelfinale erreicht. Der 22-jährige Vorjahresfinalist besiegte am Mittwoch im Achtelfinale den als Nummer sieben gesetzten Franzosen Ugo Blanchet 3:6,6:3,6:2 und bekommt es nun mit dem topgesetzten 23-jährigen Francisco Comesana zu tun. Der gewann ein argentinisches Duell mit Manuel Cerundolo 6:1,6:2. Am Donnerstag bestreiten Lukas Neumayer, Joel Schwärzler und Gerald Melzer ihre Achtelfinali.

Im Doppel gewannen Schwärzler/Neil Oberleitner das Österreicher-Auftaktduell mit den Titelverteidigern Sam Weissborn/Philipp Oswald unerwartet 7:5,7:6.