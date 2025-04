Misolic im Bukarest-Viertelfinale gegen Cobolli out

QualiMisolic schaffte es in Bukarest bis ins Viertelfinale/Archiv

Von: apa

Der 23-jährige Tennis-Profi Filip Misolic ist am Freitag beim ATP250-Turnier in Bukarest im Viertelfinale ausgeschieden. Der steirische Qualifikant unterlag dem Italiener Flavio Cobolli nach 1:54 Std. 6:7(5),4:6. Misolic hatte in Satz eins zweimal einen Break-Rückstand wettgemacht, im Tiebreak ließ er einen Vorsprung ungenutzt. Im zweiten Durchgang vergab Misolic einen Break-Vorsprung und musste im letzten Game seinen Aufschlag beim dritten Matchball erneut abgeben.

In der Weltrangliste wird sich Österreichs aktuelle Nummer vier durch seinen heuer mit Abstand bisher größten Erfolg von Platz 232 aus um rund 40 Ränge unter die Top 200 schieben.