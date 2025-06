Misolic nach Abwehr von Matchbällen in Wimbledon weiter

Von: apa

Filip Misolic steht in der Qualifikation zum Tennis-Grand-Slam-Turnier von Wimbledon nach einem Zittersieg in der zweiten Runde. Beim 4:6,6:1,7:5 gegen den Niederländer Guy Den Outen musste Österreichs neue Nummer eins am Montag im Entscheidungssatz drei Matchbälle des Gegners abwehren. Ausgeschieden sind hingegen Jurij Rodionov und Lukas Neumayer. Rodionov unterlag dem topgesetzten Ungarn Marton Fucsovics 4:6,3:6, Neumayer dem US-Amerikaner Zachary Svajda 2:6,3:6.

Misolic schien am Montag nach seinem jüngsten Turniersieg beim Challenger in Posen als 110. im ATP-Ranking auf und ließ damit Wimbledon-Fixstarter Sebastian Ofner (115.) hinter sich. Gegen den ebenfalls 23-jährigen Den Outen (ATP-175.) kündigte sich aber rasch eine harte Partie an. Der Niederländer holte sich den ersten Satz und stand im dritten beim Stand von 5:4 bei Aufschlag Misolic vor dem Matchgewinn. Der in der Quali auf Platz 30 gesetzte Steirer wehrte sich dreimal erfolgreich gegen die Niederlage. Misolic holte sich danach das Break und servierte schließlich mit einem Ass zum Sieg aus. Nächster Gegner ist nun der Belgier Gauthier Onclin.

Die Wimbledon-Qualifikation der Frauen beginnt am Dienstag, zwei Österreicherinnen wurden ausgelost. Julia Grabher bekommt es in London mit der britischen Wildcard-Spielerin Amarni Banks zu tun, Sinja Kraus mit der US-Amerikanerin Whitney Osuigwe. In beiden Fällen handelt es sich um die dritte Partie nach 12.00 Uhr MESZ.