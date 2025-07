Misolic verliert im Båstad-Viertelfinale gegen Ugo Carabelli

Von: apa

Filip Misolic hat die Chance auf sein zweites Halbfinale auf der ATP-Tennistour nicht nutzen können. Der 23-Jährige verlor am Freitag beim Sandplatzturnier in Båstad im Viertelfinale gegen den als Nummer fünf eingestuften Argentinier Camilo Ugo Carabelli 3:6,5:7. Der Einzug in die Runde der besten acht bringt dem Steirer aber den erstmaligen Vorstoß in die Top 100 der Weltrangliste.

Misolic gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab, schaffte aber postwendend das Re-Break zum 1:1. Nach einer vergebenen Breakchance des ÖTV-Daviscuppers zum möglichen 3:1 kippte der erste Satz zugunsten von Ugo Carabelli. Der Argentinier nahm Misolic neuerlich den Aufschlag zum 3:2 ab und holte sich in knapp 40 Minuten die Satzführung.

Im zweiten Satz steigerte Misolic zunächst seine Serviceleistung und hatte bei längeren Ballwechseln meist das bessere Ende für sich. Österreichs Nummer eins ging mit Break 2:1 in Führung, der mit seinem Spiel oftmals unzufriedene Ugo Carabelli glich jedoch zum 4:4 aus und verwertete schließlich nach 1:36 Stunden seinen zweiten Matchball. Die Nummer 59 der Welt revanchierte sich damit für die klare Niederlage gegen Misolic im Bukarest-Achtelfinale im April.