Mission erfüllt: 3:3 in Pisa bringt Klassenerhalt für den FCS

Von: mk

Bozen – Nach zuletzt drei Siegen in Folge holt der FC Südtirol beim frischgebackenen Aufsteiger Pisa ein 3:3 (2:1)-Unentschieden und fixiert durch besagten goldenen Zähler den mathematischen Klassenerhalt.

Im Rahmen des 38. und vorletzten Spieltags der Serie BKT 2024/25 (wenn man das Nachholspiel von Matchday 34 berücksichtigt, bei dem der FCS am kommenden Dienstag, den 13. Mai, zuhause auf Bari treffen wird) trennen sich die Weißroten und die Nerazzurri vor ausverkaufter Kulisse in der „Arena Garibaldi Romeo Anconetani“ – die bis auf den letzten Platz gefüllt war, um die Rückkehr der Toscani in die höchste italienische Spielklasse nach 34 Jahren zu würdigen – mit einer fulminanten Punkteteilung. Auf diese Weise erreichen Tait und Co. einen Spieltag vor Schluss ebenfalls ihr ausgerufenes Saisonziel.

Die Weißroten unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori, der nach zwei Spielen Sperre wieder auf der Bank der Gäste Platz nehmen durfte, gehen in Pisa in Minute 22 in Führung: Mallamo erkennt, dass Loria etwas zu weit vor seinem Gehäuse steht und versucht sich so aus gut und gerne 30 Metern Distanz – der Ball schlägt im hohen Bogen hinter dem Pisa-Keeper sehenswert zum 1:0 im linken Eck ein.

In Minute 35 trifft Højholt rechts im eigenen Strafraum klar Mallamo und holt ihn so von den Beinen: den fälligen Strafstoß verwandelt Gori souverän halbrechts zum 2:0 (37.). Den Gastgebern, bei denen Trainer Pippo Inzaghi seinerseits wegen einer Sperre auf der Tribüne zu finden war und heute von Ex-FCS-Coach Maurizio D’Angelo ersetzt wurde, jedoch gelingt die postwendende Reaktion: einen Vignato-Abschluss kann Adamonis noch parieren, den Abpraller bringt Lind per Kopf aus kürzester Distanz zum 1:2 aus der Sicht von Pisa im Tor unter (39.).

In Spielminute 67 stellen die Gäste ihren Zwei-Tore-Vorsprung wieder her: Pietrangeli trifft nach Pyyhtiä-Freistoßflanke von der rechten Seite, die noch von Castellini im Zentrum abgefälscht wird, volley mit rechts zum 3:1. Mit Anbruch der Schlussphase erhöht der Tabellenzweite die Schlagzahl und kommt durch zwei sehenswerte Tore von Sernicola (Drehschuss ins lange rechte Eck, 78.) und Rus (direkt verwandelter Freistoß, der im linken Kreuzeck einschlägt, 90+3.) noch zum Ausgleich.

Die Höhepunkte im Detail

Die erste Torraumszene gehört dem frischgebackenen Serie A-Aufsteiger: Lind bedient mit der Hacke Touré im Rückraum, dessen potenten Abschluss ins kurze rechte Eck klärt Adamonis zur Ecke (elfte Minute). Nur kurz darauf versucht sich Morutan aus der Distanz, sein Linksschuss endet in den Armen des FCS-Schlussmanns (14. Minute). In Spielminute 22 gehen die Weißroten mit ihrer ersten nennenswerten Torchance in Führung: Mallamo erkennt, dass Loria etwas zu weit vor seinem Gehäuse steht und versucht sich so aus gut und gerne 30 Metern Distanz – der Ball schlägt im hohen Bogen hinter dem Pisa-Keeper sehenswert zum 1:0 im linken Eck ein.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später ist es Merkaj, der aus aussichtsreicher Position von innerhalb der Box der Gastgeber abschließt, sein Rechtsschuss geht jedoch vorbei (24.). In Minute 35 trifft Højholt rechts im eigenen Strafraum klar Mallamo und holt ihn so von den Beinen: den fälligen Strafstoß verwandelt Gori souverän halbrechts zum 2:0 (37.). Dem Sporting Club Pisa jedoch gelingt die postwendende Reaktion: einen Vignato-Abschluss kann Adamonis noch parieren, den Abpraller jedoch bringt Lind per Kopf aus kürzester Distanz zum 1:2 aus der Sicht des Tabellenzweiten im Tor unter (39.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff ist Loria bei einem gefühlvollen Schuss von Martini auf der Hut (43.).

Die Gastgeber bringen zur Pause Piccinini für Højholt, die Weißroten gehen ohne personelle Veränderungen in die zweite Hälfte und verbuchen in Person von Martini den ersten Abschluss nach dem Seitenwechsel: sein Versuch geht jedoch am Tor von Loria vorbei (61.), der wenig später bei einem wuchtigen Linksschuss von Pyyhtiä auf der Hut ist (63.).

Im weiteren Verlauf versuchen sich Belardinelli (per Kopf) und Pietrangeli (mit der Hacke), jedoch vergebens. In Spielminute 67 klappt es aus Sicht der Gäste dann besser: eine Freistoßflanke von Pyyhtiä aus dem rechten Halbfeld wird im Zentrum von Castellini abgefälscht, sodass Pietrangeli volley mit rechts aus kurzer Distanz zum 3:1 trifft. Erneut sind die Nerazzurri um eine zügige Reaktion bemüht, in Minute 72 ertönt ein Elfmeterpfiff nach Foul an Piccinini – der Unparteiische Cosso entscheidet zunächst auf Strafstoß, ehe er vom VAR korrigiert wird, da das Vergehen einen halben Meter außerhalb der Box stattfand.

Der fällige Freistoß bleibt in der FCS-Mauer hängen. Kurz darauf findet eine Sernicola-Flanke von links in der Mitte den Kopf von Piccinini, der seinen Versuch haarscharf rechts am Tor von Adamonis vorbeilegt (76.). Nur zwei Minuten später zieht Sernicola von links ins Zentrum und versenkt seinen Drehschuss sehenswert im langen rechten Eck zum 3:2 (78.). Die Hausherren erhöhen nun die Schlagzahl und kommen in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich: Rus bringt einen Freistoß aus rund 22 Metern Distanz höchst präzise im linken Kreuzeck unter (90+3.). Es bleibt bei der fulminanten Punkteteilung, mit der der FC Südtirol den mathematischen Klassenerhalt sichert.

PISA SC 1909 – FC SÜDTIROL 3:3 (1:2)

PISA SC 1909 (3-4-2-1): 22 Loria; 5 Canestrelli ©, 17 Rus, 27 Castellini; 15 Touré (82. 25 Ferrari), 8 Højholt (46. 36 Piccinini), 21 Solbakken, 13 Sussi (67. 30 Arena); 80 Morutan (67. 66 Sernicola), 10 Vignato (67. 14 Meister); 45 Lind

Auf der Ersatzbank: 1 Nicolas, 3 Angori, 11 Tramoni, 28 Abildgaard, 33 Calabresi, 94 Bonfanti

Trainer: Filippo Inzaghi (gesperrt, für ihn auf der Bank: Maurizio D’Angelo)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 30 Giorgini, 19 Pietrangeli, 5 Masiello ©; 24 S. Davi (82. 14 F. Davi), 8 Mallamo (59. 18 Pyyhtiä), 6 Martini (82. 21 Tait), 20 Belardinelli, 34 Veseli; 33 Merkaj (82. 17 Casiraghi), 9 Gori (75. 90 Odogwu)

Auf der Ersatzbank: 1 Poluzzi, 16 Lamanna, 63 Vergani, 74 Testa, 84 Halili, 99 Praszelik

Trainer: Fabrizio Castori

SCHIEDSRICHTER: Francesco Cosso (Reggio Calabria) | Assistenten: Gaetano Massara (R. Calabria) & Mario Vigile (Cosenza) | Vierter Offizieller: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)

VAR: Davide Ghersini (Genua) | AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

TORE: 0:1 Mallamo (22.), 0:2 Gori (Foulelfmeter, 37.), 1:2 Lind (39.), 1:3 Pietrangeli (67.), 2:3 Sernicola (78.), 3:3 Rus (90+3.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten: Martini (FCS | 57.), Morutan (SCP | 59.), Rus (SCP | 69.), Meister (SCP | 84.), Pyyhtiä (FCS | 90+2.)

ANMERKUNGEN: Abend mit teils bedecktem Himmel, Temperaturen um 18°C, Rasen in optimalem Zustand. 10.378 Zuschauer. | Eckenverhältnis: 5-4 (3-2) | Nachspielzeit: 1 + 5min