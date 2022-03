Mit dem Giro Guest denkt der Giro delle Dolomiti auch an alle Begleiter

Bozen – Mit einem umfangreichen und interessanten Programm denken die Veranstalter des 45. Giro delle Dolomiti auch an die Begleiter der 600 Radlerinnen und Radfahrer, die vom 24. bis 30. Juli an der Radrundfahrt teilnehmen werden. Zeitgleich mit den sechs Etappen des Giro delle Dolomiti findet nämlich der Giro Guest statt. Jeden Tag werden für die Begleitpersonen der Teilnehmer Aktivitäten und Veranstaltungen in der Region Trentino/Südtirol angeboten.

In die abwechslungsreichen Landschaften Südtirols und des Trentino eintauchen, sechs Tage lang auf den schönsten Panoramastraßen der beiden Provinzen fahren: Der Giro delle Dolomiti ist eine Woche, die sich Radsportbegeisterte nicht entgehen lassen sollten. Was die 45. Ausgabe des „Granfondo“ so besonders macht, ist der großzügige Raum, der dem reinen Radfahrvergnügen gewidmet ist. Auf der 641 Kilometer langen Strecke mit einem Höhenunterschied von rund 9700 Metern gibt es neben den Zeitfahrabschnitten für die Gesamtwertung auch große Streckenabschnitte, die in Begleitung und in kontrolliertem Tempo zurückgelegt werden. „Der Giro delle Dolomiti ist eine Veranstaltung, die sowohl Wettkampf als auch Spaß in völliger Sicherheit und mit ständiger Unterstützung verbindet. Dank ihrer speziellen Formel kann sie mit ein wenig Training von sehr vielen Radsportbegeisterten bewältigt werden und spricht ein sehr breites Publikum an”, erklärt die Präsidentin des Organisationskomitees, Bettina Ravanelli.

Um die Veranstaltung für die Begleitpersonen der TeilnehmerInnen noch angenehmer zu gestalten, haben die Organisatoren des ASD Giro delle Dolomiti in Zusammenarbeit mit dem Bozner Reiseveranstalter “laifain experiences” und dem Verkehrsamt der Stadt Bozen mit dem Giro Guest ein umfangreiches Programm mit Aktivitäten für alle Altersgruppen ausgearbeitet, das parallel zu jeder Etappe stattfindet. “Die Routen des Giro Guest folgen den Etappen des Giro delle Dolomiti und bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, in Begleitung fachkundiger Führer faszinierende Orte zu besuchen, lokale Produkte zu verkosten und lokale Traditionen kennenzulernen. All dies wird in der wunderschönen natürlichen Umgebung der Dolomiten und im Geiste der Veranstaltung stattfinden”, fährt Ravanelli fort und unterstreicht auch die Bedeutung, die beim Giro Guest der Nachhaltigkeit gewidmet wird, was einen extrem reduzierten Einsatz von umweltschädlichen Fahrzeugen beinhaltet.

Ausflüge, kulturelle und gastronomische Aktivitäten beim Giro Guest

So ist zum Auftakt am Sonntag, 24. Juli, während die Radsportbegeisterten auf den Ritten und ins Eisacktal treten, ein Ausflug auf das Hochplateau nördlich von Bozen geplant. Parallel zum Giro delle Dolomiti findet auch die zweite Etappe des Giro Guest im Vinschgau statt – ein Tag im Zeichen von Kultur, Marmor, Schokolade und Marillen. Auf der dritten Etappe, der Königsetappe, erreichen die Radsportler das Würzjoch, während die Begleitpersonen in Brixen einen Tag verbringen, der Geschichte, Gastronomie und Traditionen verbindet. Nach den ersten drei Etappen wird der Giro delle Dolomiti am Mittwoch, 27. Juli, einen Ruhetag einlegen. An diesem Tag werden verschiedene Aktivitäten für alle Teilnehmer des Giro delle Dolomiti und den Giro Guest angeboten. Zu den vorgeschlagenen Initiativen gehört auch der Stelvio Climb, eine spektakuläre Fahrt auf das Stilfserjoch, und ein „Aperitivo lungo“ auf dem Schloss Firmian, dem Hauptsitz des Messner Mountain Museums.

Parallel zur vierten Etappe der Dolomitenrundfahrt im Sarntal werden die Begleitpersonen einen Tag im Herzen Südtirols verbringen und mehr über die Geschichte und Kultur des Tals erfahren. Nach dem Mittagessen besteht die Möglichkeit, die Bozner Weinberge zu besichtigen und eine alpin-mediterrane Jause zu genießen. Dann wird der Giro Guest, ebenso wie der Giro delle Dolomiti, ins Trentino weiterziehen. Am Freitag, den 29. Juli, werden zunächst das Dorf Lavis und der faszinierende Garten Ciucioi besichtigt, bevor es nach Mezzocorona geht. Am letzten Tag, in Verbindung mit dem Mannschaftszeitfahren in Trient, wird am Morgen eine Stadtführung organisiert, die rechtzeitig vor Beginn der Siegerehrung endet.

Die Einschreibungen für den Giro delle Dolomiti und den Giro Guest sind schon möglich

Anmeldungen für den Giro Guest und den Giro delle Dolomiti sind ab sofort möglich. Begleitpersonen können sich für alle sechs Ausflüge des Giro Guest zum Preis von 440 Euro oder für einzelne Tage – bis zu maximal vier – zum Preis von 65 bis 90 Euro je nach Länge der Tour anmelden. Die ersten 25 Personen, die das gesamte Giro-Guest-Paket buchen, können dank einer Initiative des Verkehrsamtes der Stadt Bozen am Sonntag, den 24. Juli, am späten Nachmittag an einer kostenlosen Führung durch das Zentrum von Bozen teilnehmen.

Das Startgeld für Radfahrer, die am gesamten Giro delle Dolomiti teilnehmen wollen, beträgt 450 Euro. Die Teilnahme an einer einzelnen Etappe kostet 90 Euro. Die Anmeldung zum renommierten Radsport-Event beinhaltet ein Startpaket, das in der Messe Bozen abgeholt werden kann. Darüber hinaus können alle Teilnehmer, die von außerhalb Südtirols kommen und in einem Hotel übernachten, in ausgewählten Hotels Ermäßigungen in Anspruch nehmen. Alle Interessierten finden auf der Website www.girodolomiti.com Anmeldebogen und weitere Informationen.

45. Giro delle Dolomiti (24. bis 30. Juli) – die Etappen:

Etappe 1 – Ritten powered by Marlene (Sonntag, 24. Juli)

Distanz: 78,6 km

Höhenunterschied: 1345 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 11,6 km/790 hm

Etappe 2 – Vinschgau powered by Sportler (Montag, 25. Juli)

Distanz: 172,6 km

Höhenunterschied: 1515 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 9,6 km/624 hm

Etappe 3 – Würzjoch powered by Q36.5 (Dienstag, 26. Juli)

Distanz: 174 km

Höhenunterschied: 2199 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 10,7 km/867 hm

Etappe 4 – Sarntal powered by ISB SPORT (Donnerstag, 28. Juli)

Distanz: 75 km

Höhenunterschied: 1516 m

Zeitgestoppter Abschnitt 1: 15 km/556 m Höhenunterschied

Etappe 5 – Monte Bondone powered by Trento Monte Bondone (Freitag, 29. Juli)

Distanz: 113 km

Höhenunterschied: 3013 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 18,1 km/1121 hm

Etappe 6 – Team Crono Trient powered by Casse Rurali Trentino (Samstag, 30 Juli)

Distanz: 27,6 km

Höhenunterschied: 112 m

Gesamtdistanz: 640,8 km/9700 m Höhenunterschied

Gesamtdistanz zeitgestoppte Abschnitte: 65 km/3958 m Höhenunterschied