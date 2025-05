Mitterwallner stürzt auf 3. Vuelta-Etappe

Mona Mitterwallner kam in Spanien zu Sturz

Von: apa

Die dritte Etappe der Vuelta España hat für Radsportlerin Mona Mitterwallner schmerzhaft geendet. Die Tirolerin, die erstmals eine der großen Landesrundfahrten in Angriff nimmt, stürzte am Dienstag keine 20 km vor dem Ziel. Die 23-Jährige zog sich dabei mehrere Schrammen im Gesicht zu, eine Gehirnerschütterung wurde anschließend noch abgeklärt. Als Vorvorletzte und mit etwa viereinhalb Minuten Rückstand auf die Siegerin erreichte sie das Ziel in Huesca.

Mitterwallner betritt dieser Tage in Spanien Neuland. Die seit dieser Saison für das World-Tour-Team Human Powered Health auf der Straße antretende Marathonweltmeisterin will den besten Bergfahrerinnen der Welt Paroli bieten.