Monaco will Torjäger Biereth von Sturm Graz loseisen

Von: apa

Die AS Monaco will Angreifer Mika Biereth laut Medienberichten aus Österreich und Frankreich von Sturm Graz loseisen. Der Club von Trainer Adi Hütter soll inzwischen bereit sein, zumindest 15 Millionen Euro für den Dänen zu überweisen. Der 21-Jährige hat in der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga und der Champions League 14 Tore erzielt. Sturm erwarb Biereth erst im vergangenen Sommer um eine clubinterne Rekordsumme von kolportierten 4,7 Millionen Euro fix von Arsenal.

Der Angreifer weilt mit Sturm aktuell im Trainingslager in Marbella, im Testspiel gegen Lugano am Mittwoch (2:1) war Biereth aber nicht dabei. “Ich habe mit ihm gesprochen, er ist im Kopf nicht frei und ich habe daraufhin entschieden, dass es keinen Sinn macht, wenn er spielt”, sagte Trainer Jürgen Säumel gegenüber der Kleinen Zeitung und Kronen Zeitung.

Monaco ist nach der Verletzung von Angreifer Folarin Balogun auf der Suche nach Verstärkung und offenbar bereit, in die Tasche zu greifen. Ein erstes Angebot der in der Champions League engagierten Monegassen soll Sturm abgelehnt haben. 20 Millionen Euro sollen die Grazer fordern, Monaco bot laut Informationen des Transfer-Experten Sacha Tavolieri nun 15 Mio. samt Weiterverkaufsbeteiligung. Biereth soll sich mit Monaco bereits einig sein.