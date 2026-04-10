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Im Halbfinale wartet Zverev

Monte Carlo: Sinner im Halbfinale – Spitze der Weltrangliste in Sichtweite

Freitag, 10. April 2026 | 16:17 Uhr
Sinner weiter in starker Form
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MATTHEW STOCKMAN
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Von: luk

Monte Carlo – Jannik Sinner steht beim Turnier in Monte Carlo im Halbfinale. Der Südtiroler setzte sich im Viertelfinale klar gegen Félix Auger-Aliassime durch – und das in nur zwei Sätzen.

Sinner erwischte einen starken Start und sicherte sich den ersten Durchgang mit 6:3. Mit druckvollen Aufschlägen und kontrolliertem Spiel bestimmte er das Tempo und zwang seinen Gegner immer wieder zu Fehlern.

Noch deutlicher verlief der zweite Satz: Sinner ließ seinem Kontrahenten keine Chance und entschied ihn mit 6:0 für sich.

Im Halbfinale wartet nun Alexander Zverev. Sollte Sinner im Turnier weiter kommen als Carlos Alcaraz, könnte er zudem wieder die Spitze der Weltrangliste übernehmen.

Bezirk: Pustertal

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