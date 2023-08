Moonu siegt als Außenseiterin im Preis der Meraner Therme

Meran – Vor großer Publikumskulisse endete heute das Hauptrennen auf dem Meraner Rennplatz mit einem Sieg von Moonu. Die von Salvatore Sulas gerittene Stute aus dem Rennstall Westminster Race Horse siegte überlegen im Listenrennen um den Preis EBF – Therme von Meran. Hinter Moonu belegte die tschechische Stute Shabana mit Martin Laube im Sattel den Ehrenplatz. Mit Respektabstand folgte Evangelista (L. Maniezzi) als bestplatzierte der vier deutschen Starterinnen den letzten Podestplatz und verwies ihre hochfavorisierte Landsfrau und Vorjahressiegerin Norge (D. Vargiu) auf Platz vier.

Das Meilenrennen um den Preis der Alpen endete mit einem Sieg von Some Respect. Der von Walter Gambarota gerittene Wallach rettete einen kurzen Pferdekopf Vorsprung auf die stark aufkommende deutsche Stute No Waltz (J. Spampatti) ins Ziel.

Das Jagdrennen um den Preis Creme Anglaise brachte nach dem Startverzicht von L’Estran und Gangster De Coddes den erwarteten Sieg von First Of All. Der von Jan Faltejsek gerittene Vorjahrszweite des Großen Preises hatte keine Mühe Ballinsco und Lucichericama in Schach zu halten.

Ein packendes Duell lieferten sich Skins Rock und Herve De Seuil im Hürdenrennen um den Preis Restaurant Rössl Rabland. Am Ende eines Kopf an Kopf – Rennens waren es schließlich Skins Rock und Jockey Jan Faltejsek, die gegen den von Josef Bartos gerittenen Aichner – Wallach die Oberhand behielten.

Zum Auftakt des Renntages wurde Afar King seiner Favoritenrolle gerecht. Der von Salvatore Sulas gerittene Hengst musste aber hart kämpfen um die überraschend starke deutsche Debutantin Palimera (S. Spampatti) in Schach zu halten. Im Preis der Besitzervereinigung ließen Lord Attilio und Championjockey Dario Vargiu der Konkurrenz keine Chancen und siegten vor Regency Buck (M. Arras).