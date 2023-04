Morgen Start im Alpbachtal

Tour of the Alps 2023

Tour of the Alps in den Startlöchern

Rattenberg(A) – Die Tour of the Alps 2023 startet am morgigen Montag, 17. April, in Rattenberg. Vlasov und Haig fordern das INEOS-Grenadiers-Team mit Thomas, Geoghegan Hart, Sivakov und Arensman für das Grüne Melinda-Trikot heraus. Das Congress Center in Alpbach, wo die EVTZ “Euregio Connect” 2020 geboren wurde, war Schauplatz der Teamvorstellungen.

Die Tour of the Alps und die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino sind zwei Dinge, die für den Zusammenschluss dreier Territorien stehen, für den Willen, Grenzen zu überwinden und für eine bessere Zukunft zusammenzuarbeiten. Bezeichnenderweise fand die 46. Ausgabe des vom GS Alto Garda organisierten euroregionalen Etappenrennens ausgerechnet im Kongresszentrum von Alpbach statt, wo der EVTZ “Euregio Connect” im Jahr 2020 offiziell ins Leben gerufen wurde.

Hier fand am Sonntag, den 16. April, die Präsentation und die offizielle Vorstellung der Teams statt, die sich auf fünf Etappen, 752 km und fast 15.000 Höhenmetern messen werden.

Mit voller Erwartung und Spannung kann man auf die morgige Eröffnung des Etappenrennens blicken. Los geht es mit der ersten Etappe, ganz auf Tiroler Boden, über 127,5 km von Rattenberg (offizieller Start um 11:55 Uhr) mit Ankunft in Alpbach, nur wenige Schritte vom Kongresszentrum entfernt.

Es wird gleich eine spritzige erste Etappe, ganz im Stil der Tour of the Alps, mit einem nervösen Kurs und wenigen Momenten der Erholung. Zwei „Brocken“ stehen hier bereits an: Der Brandeberg (6,1 km GPM/Bergwertung der 3. Kategorie mit einer durchschnittlichen Steigung von 6,1 %) und der Kerschbaumer Sattel (5,2 km GPM der 2. Kategorie mit einer durchschnittlichen Steigung von 10,1 %). Aber auch das Finale hat es in sich: Auf den letzten fünf Kilometern geht es nur noch bergauf, mit Steigungen zwischen 3 % und 5 %, bis zum letzten Kilometer, der mit zweistelligen Werten aufwartet.

VLASOV, HAIG UND DAS TEAM INEOS-GRENADIERS SIND BEREIT FÜR DIE HERAUSFORDERUNG

Mit großer Spannung wird auch erwartet, wer das Grüne Trikot von Melinda tragen wird, denn das Starterfeld ist wie seit jeher hochkarätig besetzt. Die INEOS-Grenadiers sind sicherlich gut gerüstet mit vier Speerspitzen, die die Straßen der Euregio gut kennen. Geraint Thomas gewann 2017 die erste Ausgabe des damals neuen Tour of the Alps-Formats, während Pavel Sivakov 2019 vor Tao Geoghegan Hart, dem späteren Giro d’Italia-Sieger 2020 gewann. Thymen Arensman, Dritter im letzten Jahr im Trikot des Team DSM, komplettiert ein hochkarätiges Quartett.

Zwei Teams, die bei der Tour of the Alps immer gut abgeschnitten haben, werden versuchen, die Pläne des britischen Teams zu durchkreuzen: Bahrain-Victorious und Bora-Hansgrohe. Bahrain-Victorious wird versuchen, Jack Haig mit der Unterstützung von Santiago Buitrago vorne zu positionieren. Bora-Hansgrohe hingegen schickt ein außergewöhnliches Duo ins Rennen: Aleksandr Vlasov wird von Maximilian Schachmann unterstützt, dem Deutschen, der bereits zweimal Paris-Nizza gewonnen hat. Mit dabei sind auch Lennard Kämna, der letztjährige Sieger der Niederdorf-Etappe, und der vielversprechende Cian Uijtdebroeks.

Nicht zu vergessen auch Hugh Carthy, der Brite von EF Education-Easypost. Er hat einen dritten Platz bei der Vuelta 2020 auf dem Konto und will seinen neunten Gesamtrang vom letzten Jahr verbessern. Die italienischen Hoffnungen ruhen auf Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) und Routinier Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech).

Für Österreich sind Felix Gall (Ag2r-Citroen), Sechster der letztjährigen Ausgabe, und Hermann Pernsteiner am Start. Die österreichische Nationalmannschaft wird von Lukas Pöstelberger angeführt, der beim Giro d’Italia 2017 das erste Rosa Trikot gewann. Von den Trentiner Fahrern werden Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) und die Brüder Davide und Mattia Bais (Eolo-Kometa) am Start sein.

EIN WELTWEITES SPEKTAKEL

In mehr als 100 Länder auf der ganzen Welt wird das Rennen ab morgen täglich zwei Stunden Live im TV übertragen, dank der Produktionsleistung von PMG Sport, unterstützt von Infront Sports&Media.

Die Radfans werden die Tour of the Alps mit zwei Stunden Live-Übertragung pro Tag von 13:30 bis 15:30 Uhr verfolgen können, mit Ausnahme der 3. Etappe am Mittwoch, den 19. April, die von 12:30 bis 14:30 Uhr übertragen wird.

Die Live-Berichterstattung wird auch auf den Kanälen Eurosport 1, Eurosport2 und Eurosport Player zu sehen sein, die das Signal in Europa (einschließlich Italien), Ostasien, den USA, Kanada, Südamerika, Mittelamerika, dem Pazifikraum und Indien ausstrahlen werden.

Im Nachrichtenprogramm des Österreichischen Rundfunks (ORF) ist hingegen jeden Abend ein ausführlicher Bericht über die Geschehnisse der fünf Etappen vorgesehen.

RATTENBERG UND ALPBACH BEREIT FÜR DAS FEST

Auch das Alpbachtal bereitet sich mit einem umfangreichen Rahmenprogramm auf den Start der Tour of the Alps 2023 vor. Morgen, Montag, 17. April 2023, wird der Start in Rattenberg mit Musik der örtlichen Musikkapelle und der Begrüßung von Schul- und Kindergartenkindern eingeläutet, während im Ziel Alpbachtal Tourismus-Geschäftsführer Markus Kofler und Rattenbergs Bürgermeister Bernhard Freiberger den ersten Gesamtführenden der TotA 2023 begrüßen.

Ein erster Vorgeschmack auf die festliche Atmosphäre, die das Rennen nach den von der Pandemie betroffenen Jahren wieder auf die Straßen der Euregio zu bringen verspricht: ein einmaliges Panorama und die Begeisterung der Bevölkerung sind die Markenzeichen. Bei #TotA hört der Spaß am Radfahren damit nie auf.

DIE TOUR OF THE ALPS 2023

Montag, 17. April 2023

1. Etappe: Rattenberg – Alpbach, 127,5 km

2.470 Höhenmeter. Schwierigkeit: ***

Dienstag, 18. April 2023

2. Etappe: Reith im Alpbachtal – Ritten, 165,2 km

2.860 Höhenmeter. Schwierigkeit: **

Mittwoch, 19. April 2023

3. Etappe: Ritten – Brentonico San Valentino, 162,5 km

2.940 Höhenmeter. Schwierigkeit: ****

Donnerstag, 20. April 2023

4. Etappe: Rovereto – Predazzo, 152,9 km

3.610 Höhenmeter. Schwierigkeit: ****

Freitag, 21. April 2023

5. Etappe: Cavalese – Bruneck, 144,5 km

2.910 Höhenmeter. Schwierigkeit: ***