Morgen steht das Meraner Sprintmeeting an

Einziger Südtiroler Leichtathletikevent in den Sommermonaten

Meran – Am morgigen Samstag geht im Meraner Combi-Stadion die achte Auflage des „Memorial Heini Amort“-Sprintmeeting über die Bühne. Es ist das einzige Südtiroler Leichtathletikevent in den Sommermonaten.

Auch einige starke internationale Athleten nehmen an der Veranstaltung des SC Meran teil. Über 100 m sind die Australierinnen Hana Basic (11.48) und Mia Gross (11.63) angekündigt, im Herrenfeld wird der Slowene Nick Kocevar (10.39) zu sehen sein. Vom „Down Under“ reisen auch 200-m-Ass Michael Romanin (20.94) sowie 400-m-Läuferin Jessi Andrew (52.58) in die Passerstadt. Natürlich sind auch einige Südtiroler Athletinnen und Athleten in Meran gemeldet.

Los geht es um 17:30 Uhr mit den Rahmenwettbewerben der U16-Kategorie. Die 100-m-Sprints der allgemeinen Klasse beginnen um 19 Uhr, gefolgt von den 400-m-Rennen (19.50) und dem 200-m-Lauf (20.20).