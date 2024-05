Moritz Flarer glänzt in Mantua

Mantua – Am vergangenen Wochenende fand der dritte Lauf zur Motocross-Nord-Ost-Meisterschaft in Mantua statt. Aus Südtiroler Sicht wusste besonders ein Athlet zu überzeugen.

Moritz Flarer vom Motoclub Alp-Rider Meran gewann beide Läufe in der Klasse MX2 Expert und sicherte sich somit souverän die Tageswertung. Auf das Podest schaffte es auch Norbert Lantschner, der in der Master-Open-Wertung Zweiter wurde. Der Brixner Lukas Messner (Senior 85) belegte hingegen den dritten Rang.

Knapp am Podest vorbeigeschrammt ist Messners Teamkollege Alex Gruber, der sich in der Junior-125-Kategorie mit Platz vier begnügen musste. Jakob Gampenrieder wurde Fünfter bei den Junior 85, gleich wie Liam Pichler bei den Senior 85. In diesem Rennen belegte Elia Fulco Rang sieben. In die Top Ten schafften es auch Mario Franzoi (Siebter bei den Veteran Open), Peter und Manuel Santi (Achter bzw. Zehnter bei den Rider MX2) sowie Georg Falser (Zehnter bei den Fast MX1).