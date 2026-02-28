Moser im Langlauf-Weltcup Sprint-Dritter – Kläbo unantastbar

Von: apa

Der Tiroler Benjamin Moser hat es im erstmals erreichten Sechser-Finale eines Langlauf-Sprintweltcups als Dritter gleich auf das Podest geschafft. Der 28-Jährige musste sich am Samstag in Falun in der Skating-Technik nur Olympia-Dominator Johannes Hösflot Kläbo und dessen norwegischem Landsmann Lars Heggen beugen. Für den Mauracher war es der zweite Podestplatz seiner Laufbahn, Ende Dezember war er bei einer Tour-de-Ski-Etappe Zweiter geworden.

In seiner Spezialdisziplin Sprint hatte Moser bisher achte Plätze als Weltcup-Topergebnisse verzeichnet. Am nächstjährigen WM-Schauplatz kam der bei den Olympischen Spielen nicht überzeugende Tiroler nach mäßiger Qualifikation als 17. in die K.o.-Durchgänge. Sein Viertelfinale gewann er souverän, im Halbfinale kam er als hauchdünner Zweiter seines Laufs weiter. Im Kampf um den Sieg waren letztlich nur der bei den Olympischen Spielen zu sechs Goldenen gestürmte Kläbo bei seinem 108. Weltcupsieg und der 20-jährige Heggen schneller.

“Wirklich unglaublich”

“Ein wenig sprachlos”, präsentierte sich Moser danach. “Zum zweiten Mal in diesem Winter auf dem Podest zu stehen, ist wirklich unglaublich. Schon allein, dass ich mich für das Finale qualifizieren konnte, ist unglaublich und war ein wirklich langersehntes, großes Karriereziel von mir. Dass sich dann auch noch ein Podestplatz ausgeht, damit habe ich ehrlicherweise wirklich nicht gerechnet.”

Michael Föttinger (45.) und Distanzspezialist Mika Vermeulen (63.) blieben wie Magdalena Scherz (35.) bereits in der Qualifikation hängen. Den Frauen-Bewerb gewann Olympiasiegerin Linn Svahn aus Schweden. Am Sonntag folgen die Skiathlons. Die nach den Winterspielen noch nicht wieder ganz fitte Teresa Stadlober ist in Schweden nicht am Start.