Mountainbikenachwuchs überzeugt bei VSS-Landesmeisterschaft

Von: mk

Gsies – Das vergangene Wochenende stand in Pichl in Gsies wieder ganz im Zeichen des Mountainbikesports. Zum bereits 21. Mal wurde im Gsiesertal um den VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy-Landesmeistertitel gefahren. In den Disziplinen Cross Country, Dual Slalom und Easy Down zeigte Südtirols Mountainbike-Nachwuchs dabei was in ihm steckt.

Kühle Temperaturen und Regen brachten am Samstag, den 30. August bei den Disziplinen Dual Slalom und Easy Down zusätzlich Schwierigkeiten für die Nachwuchsathleten mit sich. Doch die jungen Mountainbiker zeigten sich unbeeindruckt und lieferten großartige Leistungen ab. Beim Cross Country-Rennen am Sonntag, den 31. August strahlte dann der Sonnenschein mit den Kindern um die Wette. Bei besten Bedingungen standen rund 150 Kinder am Start und sorgten mit ihrem großen Einsatz und ihrer noch größeren Sportbegeisterung für eine großartige Stimmung.

Aus sportlicher Sicht glänzten vor allem Kati Oberkalmsteiner (ASC Sarntal, Kinder 1 weiblich), Samuel Hofer (ASV Völs am Schlern, Kinder 1 männlich) und Rudi Augscheller (Sunshine Racers Nals, Schüler 1 männlich). Sie konnten gleich alle drei Kategorien in ihrer Altersklasse für sich entscheiden und die Siegertrophäe aus den Händen von Greta Seiwald, Südtirols Weltcup-Starterin, entgegennehmen. Die Vereinswertung ging einmal mehr an die Nachwuchsmountainbiker der Sunshine Racers Nals. „Sieger waren in den vergangenen zwei Tagen aber alle Teilnehmer, denn alle haben ihr bestes gegeben. Darauf könnt ihr zurecht alle stolz sein”, so VSS-Obmann Paul Romen bei der Siegerehrung. Neben dem VSS-Obmann waren mit Armin Niedermair, Richard Nagler und Josef Platter gleich drei weitere VSS-Vorstandsmitglieder in Gsies vertreten. Sie verfolgten ebenso begeistert die Rennen wie der Bürgermeister der Gemeinde Gsies Paul Schwingshackl, die Sportreferentin Sara Steinmair sowie der Obmann der Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten Andreas Sapelza und der Präsident des FCI Südtirol Paolo Appoloni.

Starke Teilnehmerzahlen gab es über die gesamte Saison hinweg: Bei den insgesamt 12 Rennen sind heuer mehr als 300 Kinder mit ihren Fahrrädern an den Start gegangen. „Es freut uns jedes Jahr aufs Neue so viele Kinder und Jugendliche an den Startlinien zu sehen“, freut sich der VSS-Referent für Radsport, Erwin Schuster. Gefahren wurden unter der Saison zusätzlich noch die Disziplinen Hindernis und Pump Track.

Die vollständigen Ergebnisse der VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften sowie der gesamten VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy sind online unter www.vss.bz.it zu finden.