Mountainbikerin Stigger beim Weltcup-Finale Zweite

Von: apa

Mountainbikerin Laura Stigger hat in der Olympiadisziplin Cross Country den zweiten Weltcupsieg in Serie nur knapp verpasst. Die 24-Jährige musste sich am Sonntag beim Saisonfinale im kanadischen Mont-Sainte-Anne nur Loana Lecomte geschlagen geben, die Französin war neun Sekunden schneller. Dritte wurde Stiggers Specialized-Teamkollegin Sina Frei (SUI/+1:19 Min). Stiggers Tiroler Landsfrau Tamara Wiedmann überraschte als Neunte mit ihrem ersten Top-Ten-Ergebnis.

Stigger hatte vor einer Woche in Lake Placid vor Frei gewonnen und ihren zweiten Weltcuperfolg gefeiert. Durch den starken Saisonendspurt verbesserte sie sich noch auf Rang zwei der Gesamtwertung, 296 Punkte hinter Siegerin Alessandra Keller (SUI). “Es war ein unglaubliches Rennen, Loana war heute sehr stark. Aber ich bin superhappy mit dem zweiten Platz. Es war eine unglaubliche Saison, ich bin sehr glücklich, dass das Jahr so gut ausgegangen ist.”, sagte Stigger nach ihrer bisher konstantesten Saison.

Olympiasiegerin Pauline Ferrand-Prevot (FRA) und Weltmeisterin Puck Pieterse (NED) waren bei den zwei Rennen in Übersee nicht am Start. Marathon-Weltmeisterin Mona Mitterwallner kam in Kanada nicht über Rang 21 hinaus.