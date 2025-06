Mountainbikerin Stigger in Val di Sole Weltcupdritte

Von: apa

Mit einer starken Schlussrunde hat Mountainbikerin Laura Stigger im olympischen Cross Country beim Weltcup in Val di Sole noch die Schweizerin Nicole Koller (wurde 5.) und die Schwedin Jenny Rissveds (4.) überholt und den dritten Platz erreicht. Der Sieg ging an die Niederländerin Puck Pieterse, die sich 26 Sekunden vor der Neuseeländerin Samara Maxwell durchsetzte. Pieterse gewann nun en suite in Leogang und Val di Sole jeweils Short Track und Cross Country.

Stigger hatte 44 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Es war ihr zweiter dritter Platz in Italien, denn auch im Short Track am Freitag war sie auf dem Podest. Tamara Wiedmann wurde am Sonntag 15., Mona Mitterwallner 22.