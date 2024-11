Multisportevent bringt Beach-Volleyball an Wörthersee zurück

Von: apa

Das jährliche, von Hannes Jagerhofer organisierte Beach-Volleyball-Turnier kehrt nach sieben Jahren in Wien an den Wörthersee zurück. Der 62-jährige Kärntner bettet die einst in Kärnten aus der Taufe gehobene Traditionsveranstaltung ab 22. Juli nächsten Jahres in Pörtschach und Velden in einem neuen Multisport-Event ein, dessen Bestandteile auch Klettern, Wasserski und Wakeboard sein werden.

Jagerhofer sprach in einer Aussendung vom Donnerstag Wiens Polit-Verantwortlichen einen speziellen Dank dafür aus, Beach-Volleyball “als Trägerrakete in das Kärntner Konzept integrieren zu dürfen”. Wien, mit den Weltmeisterschaften 2017 und der Silbermedaille für die Lokalmatadoren Clemens Doppler/Alexander Horst als früher Höhepunkt, war zuletzt aus dem Rennen um das Multisport-Event ausgeschieden.

In der Tennisarena in Pörtschach hatte das Beach-Volleyball-Event einst seinen Anfang genommen, das 1.500 fassende Stadion soll Ende Juli 2025 nun auf 4.600 Plätze ausgebaut werden. Die olympische Kletter-Disziplin Speed ist im Veldener Kurpark eingeplant. Auf dem Wörthersee ist für Pörtschach Wasserski und für Velden Wakeboard angesetzt. “Für uns ist es wichtig, dass alle Wettbewerbe in Welt- oder Europacup-Formaten ausgetragen werden”, sagte Jagerhofer.

Es sei auf der Hand gelegen, dass man sich nach nahezu 30-jähriger Geschichte im Beach-Volleyball weiterentwickeln musste. Daraus entstand das Produkt Multisport-Event. Wien fiel eben dafür aus. Jagerhofer: “Unser so beliebter Standort, die Donauinsel, wo wir alles auf die grüne Wiese bauen müssten, ist leider aufgrund der enormen Kosten letztlich nicht mehr in Frage gekommen.” Mit Pörtschach und Velden glaube man aber, einen optimalen Platz für die Premiere gefunden zu haben.

Jagerhofer denkt aber schon weiter, ähnlich wie einst im Beach-Volleyball plant er “das internationale Roll-out” des Projekts. Barcelona habe schon sein Okay gegeben. Auch mit dem Sportministerium von Saudi-Arabien habe bereits ein “erstes, sehr positives Gespräch” stattgefunden. “Wir glauben, mit dem Multisport-Thema den Zeitgeist getroffen zu haben. Wir sind überzeugt, mit einzigartigen Inhalten ein überaus attraktives Format für TV und digitale Kanäle zu kreieren, das weltweit Interesse wecken wird.”