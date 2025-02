Muslics “größter Moment” – Cup-Sensation gegen Liverpool

Von: apa

Trainer Miron Muslic hat mit Fußball-Zweitligist Plymouth Argyle im englischen FA-Cup die große Sensation geschafft. Das Schlusslicht der Championship warf am Sonntag Liverpool und damit den Tabellenführer der Premier League mit einem 1:0 (0:0) aus dem Bewerb. Der krasse Außenseiter entschied das Duell im Sechzehntelfinale mit einer Liverpooler B-Elf dank eines verwandelten Handelfmeters von Ryan Hardie (53.) für sich.

“Es war ein magischer Tag für uns. Im berühmtesten Cup der Welt zu spielen, gegen Liverpool, das ist schon etwas Großes. Dieses Spiel zu gewinnen ist etwas, das für immer ein Teil dieses Vereins und seiner Geschichte bleiben wird”, erklärte der 42-jährige Österreicher Muslic, der vor einem Monat Wayne Rooney als Plymouth-Trainer nachgefolgt war, im BBC-Interview. “Das ist der bisher größte Moment in meiner Karriere. Hoffentlich erlebe ich im Sommer einen weiteren großen Moment, wenn wir den Klassenerhalt schaffen”, sagte der ehemalige Trainer von Ried und FAC.

Danso verlor mit Tottenham

ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso schied mit Tottenham Hotspur gegen Aston Villa aus. Die Spurs mussten sich in Birmingham nach Toren von Jacob Ramsey (1.) und Morgan Rogers (64.) mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Danso vergab in der 81. Minute eine große Chance auf den Anschlusstreffer. Der gelang dem von Bayern München ausgeliehenen Mathys Tel, der 90 Minuten kaum in Erscheinung trat, in der 91. Minute. Das war zu spät für eine Wende.

Die Wolverhampton Wanderers setzten sich bei Zweitligist Blackburn Rovers (mit Andreas Weimann ab der 66. Minute) mit 2:0 (2:0) durch.