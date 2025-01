Nach Grabher auch Kraus in erster Linz-Runde out

Von: apa

Der “Linz-Fluch” bleibt an Österreichs Tennis-Frauen haften: Nach Julia Grabher am Vortag musste sich auch Qualifikantin Sinja Kraus am Mittwoch in der ersten Runde des Upper Austria Ladies in Linz geschlagen geben. Kraus unterlag der Russin Anna Blinkowa nach im ersten Satz starker Gegenwehr mit 6:7(3),2:6. Damit ist weiterhin Patricia Mayr-Achleitner vor zwölf Jahren (!) die bisher letzte ÖTV-Frau mit einem Sieg in Linz, die Tirolerin schied damals erst im Halbfinale aus.

Kraus, die aktuelle Nummer 220 im WTA-Ranking und heimische Nummer eins, konnte lange Zeit gut mit der 26-jährigen Weltranglisten-83. mithalten. Kraus drehte im ersten Satz einen 3:5-Rückstand dank eines Rebreaks zum 5:5 zum 6:5 und musste dann ins Tiebreak. In diesem musste sich die gebürtige Wienerin dann nach fast einer Stunde mit 3:7 beugen.

Im zweiten Durchgang gelang Kraus wieder ein Rebreak zum 2:3. Danach musste sie allerdings eine medizinische Auszeit für eine Behandlung am Rücken nehmen und gab danach ihren Aufschlag zu Null ab. Für Kraus war später an der Seite von Grabher auch noch ein Doppel-Einsatz geplant. Das ÖTV-Duo hatte für den Bewerb eine Wildcard erhalten.