Nach Kapitän Bilyk fällt vor WM-Start auch Bozovic aus

Von: apa

Die am (heutigen) Dienstag beginnende WM steht für Österreichs Handball-Männer unter keinem guten Stern. Nach dem schwerwiegenden verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Mykola Bilyk musste nur wenige Stunden vor dem Auftaktspiel gegen Kuwait (20.30 Uhr/live ORF Sport +) mit Janko Bozovic ein weiterer Routinier w.o. geben. Der 39-jährige Rückraum-Shooter erlitt in einem der letzten Trainings eine Meniskusverletzung, für ihn wurde Youngster Nicolas Paulnsteiner nachnominiert.

“Der Ausfall schmerzt natürlich”, sagte Sportdirektor Patrick Fölser. “Mit Bozovic vermissen wir einen erfahrenen Mann, der 195 Länderspiele mitbringt, im internationalen Handball nahezu alles gesehen hat und eine Stütze des Nationalteams ist.”

Der 20-jährige Paulnsteiner, beim 1. FC Potsdam in der deutschen Bundesliga engagiert, war vorsichtshalber bereits am Montag nach Porec beordert worden. Der Wiener war beim A-Team bisher nur zu Trainingslehrgängen eingeladen, gilt aber als große Zukunftshoffnung und holte mit dem 2004er-Jahrgangsteam im vergangenen Sommer EM-Platz sechs. Im rechten Rückraum ist nach Bozovics Ausfall Boris Zivkovic, so wie der Pechvogel ein Kuwait-Legionär, die Nummer eins.