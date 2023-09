Nach Ninja Warrior auf RTL wagt Andrea MeÃŸner noch extremeres Abenteuer

St. Leonhard – Andrea Meßner aus St. Leonhard bei Brixen hat bei der RTL-Sendung „Ninja Warrior Germany“ im vergangenen November alle überrascht. Trotz härtester Konkurrenz hat sie sich durchgesetzt und im Halbfinale den Titel „Last Woman Standing 2022“ ergattert. Neben einer Pämie von 25.000 Euro war es vor allem auch der Stolz auf die eigene Leistung, die Andrea Meßner über das ganze Gesicht strahlen ließ. Nun stellt sich die Eisacktalerin einer neuen Herausforderung.

Sie wurde eingeladen, diese Woche bei Extreme Ninja neben Martina Lottini und Rosario Barile für Italien an den Start zu gehen. Dieses Event verspricht spektakuläre Action.

Die Athleten und Athletinnen werden sich einem atemberaubenden und schwindelerregenden Ninja Parkour stellen, der 200 Meter über dem Abgrund hängt. Nervenkitzel und Adrenalin sind garantiert: Wer fällt, stürzt 40 Meter im freien Fall in ein Bungee-Seil.

Das “Extreme Ninja 2.0” Event findet vom 12. bis 14. September 2023 in Niouc in der Schweiz statt und verspricht eines der spektakulärsten Ninjaevents der Welt zu werden. 56 Athleten und Athletinnen aus über zehn Ländern sind am Start und werden versuchen, sich eines der heißbegehrten Finaltickets zu sichern.

Generell geht es bei Wettbewerben dieser Art darum, einen spektakulären Hindernis-Parcours zu bewältigen und dafür seine ganze Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung einzusetzen.

Andrea Meßner wird am Mittwoch, den 13. September als letzte Frau am Start sein. Eines steht jetzt schon fest: Sie will alles geben, um sich in 200 Metern Höhe für das spektakuläre Finale zu qualifizieren. „Ich freue mich riesig auf diese einzigartige Herausforderung und darauf, Südtirol zu präsentieren“, erklärt Andrea Meßner gegenüber Südtirol News.

Das Event wird Live auf YouTube übertragen. Hier geht es zur Qualifikation am Mittwoch!