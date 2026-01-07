Nach Snowboardern nun auch Telemarker in Carezza Dolomites

Von: Ivd

Carezza – In der kommenden Woche ist Carezza Dolomites wieder der Nabel der internationalen Telemark-Szene. Nächsten Mittwoch und Donnerstag werden im beliebten Skigebiet unterhalb von Rosengarten und Latemar insgesamt vier Sprintrennen dieser traditionsreichen Wintersport-Disziplin ausgetragen. Es handelt sich um die vierte Ausgabe des FIS Telemark Weltcups in Südtirol.

Die Weltcupsaison der Telemarker ist noch jung. Im Winter 2025/26 hat erst eine Etappe stattgefunden. Am letzten Wochenende vor Weihnachten gastierte der Tross in Pinzolo im Trentino, wo je zwei Sprints für Damen und Herren ausgetragen wurden. Für Südtirols einzigen Weltcupathleten Raphael Mahlknecht waren es erfolgreiche Wettkämpfe. Im ersten Rennen klassierte sich der 24-jährige Völser an vierter Stelle, während er 24 Stunden später als Dritter sogar aufs Podium kletterte. Es war sein fünftes Top3-Ergebnis in der höchsten Rennserie der Telemarker.

Raphael Mahlknecht scheint demnach bereit zu sein für seine „richtigen“ Heimrennen, die in exakt einer Woche – nur wenige Kilometer von seinem Heimatort Völs – über die Bühne gehen werden. Heimrennen, bei denen er sogar schon einmal auf das Stockerl klettern durfte. Das war vor zwei Jahren, als er den Sieg als Zweiter mit seinem besten Weltcupergebnis haarscharf verpasste. Ob ihm der große Wurf vielleicht heuer gelingt?

Beste Voraussetzungen für ein wahres Sport-Fest

Die Voraussetzungen für eine Heldentat Mahlknechts sind – zumindest was Piste und Organisation angeht – auf alle Fälle gegeben. Geschneit hat es in den vergangenen Tagen in Südtirol zwar nicht. Doch es war richtig kalt – beste Voraussetzungen, um die Masarè-Piste weltcuptauglich zu machen für die insgesamt vier Sprint-Rennen am nächsten Mittwoch und Donnerstag. Der erste Durchgang des FIS Telemark Weltcups Carezza Dolomites beginnt jeweils um 10.00 Uhr, während die Entscheidung an beiden Tagen für 12.00 Uhr angesetzt ist. Die Siegerehrungen finden zirka eine halbe Stunde nach der letzten Zielankunft an der Franzin Alm statt. Anreisen werden die Teams aller Voraussicht nach am Montag, während der Dienstag als Trainingstag vorgesehen ist.

„Wir sind bereit. Die Vorbereitungen für den Telemark Weltcup sind nahezu abgeschlossen. Es freut uns natürlich sehr, dass wir nach den Snowboardern im Dezember nun bereits zum vierten Mal auch in einer zweiten FIS Wintersportart einen Weltcup ausrichten dürfen. Die Snowboarder haben Raphael Mahlknecht mit dem historischen Dreifachsieg einiges vorgelegt“, sagen die Veranstalter des FIS Telemark Weltcups Carezza Dolomites, der heuer erstmals das Label „Green Event“ führen darf.