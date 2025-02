Nachwuchskegler des ASV Burggräfler sind Mannschaftslandesmeister

Von: Ivd

St. Martin – Kegeln ist nichts für schwache Nerven, das zeigte sich einmal mehr beim großen Finale der VSS/Raiffeisen Jugendmannschaftsmeisterschaft in St. Martin in Passeier. An sieben Wochenenden spielten die Teams aus Riffian, Aldein, Vöran, Passeier, Dorf Tirol und Lana in direkten Duellen die Champions der Saison 2024/2025 aus. „Dabei zeigte sich, dass die Spiele Jahr für Jahr spannender werden. Das ist ein sehr gutes Zeichen für die hervorragende Nachwuchsarbeit in Südtirols Kegelsportvereinen“, freute sich VSS-Referentin Helene Gamper.

Die ersten drei Vereine waren in diesem Jahr lediglich durch drei Punkte getrennt. Vor allem das direkte Duell zwischen den Titelverteidigern aus Aldein und den Keglern des ASV Burggräfler aus Riffian hatte es in sich. Die Aldeiner gaben dabei zwar noch einmal alles und konnten das Duell auch mit 5:1 für sich entscheiden. Dies reichte den Burggräflern aber, um sich mit genau einem Punkt Vorsprung die VSS/Raiffeisen Jugendmannschaftsmeisterschaft zu sichern. Die Nachwuchskegler vom Regglberg konnten sich durch den Sieg aber immerhin noch Platz zwei vor den spielfreien Vöranern sichern.

Besonders beeindruckend waren die Leistungen von Hannes Pichler (Aldein, 674), Hanna Buchschwenter (Burggräfler, 658) und David Haller (Passeier, 651). Alle drei spielten über die gesamte Meisterschaft einen Schnitt von über 650 Holz pro Spiel. Buchschwenter war im Derby gegen ASV Burggräfler II zudem die einzige Spielerin, die mehr als 700 Kegel zu Fall brachte. Damit gehören diese Nachwuchskegler sicher auch zum Favoritenkreis bei den VSS/Raiffeisen Einzel-Landesmeisterschaften, welche am 8. und 15. März in Bozen stattfinden.

VSS-Obmann Paul Romen und VSS-Bezirksvertreter Thomas Ladurner waren von den Leistungen aber auch vom Ehrgeiz und der Freude der Kinder und Jugendlichen sichtbar angetan. „Bei Mannschafswettbewerben geht es nie nur um das Gewinnen, sondern vor allem um Zusammenhalt, Gemeinschaft und Spaß. Das ist das Wichtigste und darauf könnt ihr alle stolz sein“, lautete somit das Fazit der VSS-Vertreter.