Nachwuchstalente glänzen beim 2. Ladurner Grand Prix in Lana

Lana – Nach dem erfolgreichen Auftakt in Meran fand am Wochenende in Lana bei optimalen Bedingungen der zweite Ladurner Grand Prix statt. Dabei konnten sich einige junge Athleten in Szene setzen.

Mit mehr als 270 Teilnehmer verzeichnete man zudem den höchsten Wert seit Bestehen. Bei den U16-Burschen feierte Hausherr Frederic Schöpf sogar einen Dreifachsieg. Das Talent vom SV Lana setzte sich über 100 m Hürden sowie im Weitsprung und Speerwurf durch. Stefano Rossi vom Bozner Verein SAB gelang ein Doppelerfolg (Drei + Staffel). Bei den Mädchen glänzten hingegen die Athletinnen der SG Eisacktal, die gleich sechs Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen standen. Lea Perathoner (80 m und Weitsprung), Lene Goller (300 m) und Maria Scaggiante (80 m Hürden) sowie Ilaria Stuffer (Drei) und die 4×100-m-Staffel feierten allesamt Tagessiege.

Auch die U14-Nachwuchstalente konnten sich in Lana in Szene setzen. Bei den Burschen stach besonders die Leistung von Jordi Targa hervor. Der Athlet vom CSS Leonardo da Vinci setzte sich über 60 m sowie im Hoch- und Weitsprung durch. Mit der 4×100-m-Staffel holte sich Targa dann die vierte Goldmedaille. Alessandro Tomasi (Kugel + Staffel) feierte einen Doppelsieg. Im Mädchen-Bewerb entschied Maria Gogl vom ASV Sterzing das Kugelstoßen und den Ballwurf für sich. Auch die Vinschgerin Hanna Mayr (Weit + Staffel) stand zwei Mal ganz oben auf dem „Stockerl“.

Die Sieger beim 2. Grand Prix Ladurner in Lana:

Mädchen U16

80m: Lea Perathoner (SG Eisacktal) 10.82

300m: Lene Goller (SG Eisacktal) 45.18

2000m: Lena Trenkwalder (ASV Sterzing) 7:24.69

80m Hürden: Maria Scaggiante (SG Eisacktal) 12.76

300m Hürden: Aurelia Feichter (SV Lana) 49.46

Hoch: Sarah Peroni (SAB) 1.53

Weit: Lea Perathoner (SG Eisacktal) 4.66

Drei: Ilaria Stuffer (SG Eisacktal) 9.81

Kugel: Stephanie Schöpf (SV Lana) 11.39

Speer: Selma Göller (ASC Passeier) 37.05

Staffel 4x100m: SG Eisacktal (Alice Moser, Maria Scaggiante, Lene Goller, Lea Perathoner) 52.80

Buben U16

80m: Leonardo Mulciri (SAF Laives) 9.98

300m: Antonio De Munari (CSS Leonardo da Vinci) 39.90

2000m: Luca Ruggera (SAB) 7:16.66

100m Hürden: Frederic Schöpf (SV Lana) 14.81

300m Hürden: Hannes Mayrl (SG Eisacktal) 44.53

Hoch: Leo Pfeifhofer (SV Lana) 1.72

Weit: Frederic Schöpf (SV Lana) 6.08

Drei: Stefano Rossi (SAB) 10.74

Kugel: Armin Thanei (LAC Vinschgau) 12.41

Speer: Frederic Schöpf (SV Lana) 44.43

Staffel 4x100m: SAB (Stefano Rossi, Jacopo Senatore, Samuele Scavazza, Andrea Bassani) 49.34

Mädchen U14

60m: Katharina Agstner (SSV Bruneck) 8.83

1000m: Klara Alber (SC Meran) 3:32.39

60m Hürden: Mia De Lorenzi (LC Bozen) 10.20

Hoch: Ginevra Zinato (CSS Leonardo da Vinci) 1.31

Weit: Hanna Mayr (LAC Vinschgau) 4.19

Kugel: Maria Gogl (ASV Sterzing) 10.51

Ball: Maria Gogl (ASV Sterzing) 43.43

Staffel 4x100m: LAC Vinschgau (Sofia Walder, Rania Frei, Samia Santer, Hanna Mayr) 57.34

Buben U14

60m: Jordi Targa (CSS Leonardo da Vinci) 8.16

1000m: Kais Sdiri (Merano Atletica) 3:39.35

60m Hürden: Paul Kaden (SG Eisacktal) 10.00

Hoch: Jordi Targa (CSS Leonardo da Vinci) 1.43

Weit: Jordi Targa (CSS Leonardo da Vinci) 4.52

Kugel: Alessandro Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 12.24

Ball: Denis Oberheinricher (SSV Bruneck) 54.93

Staffel 4x100m: CSS Leonardo da Vinci (Gianfranco Thiam, Jordi Targa, Luigi Costa, Alessandro Tomasi) 55.36