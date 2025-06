Nächste Unwetter-Pause bei Fußball-Club-WM

Ein leeres, verregnetes Stadion in Orlando

Von: apa

Die Fußball-Club-WM wird erneut von Unwettern heimgesucht. Nachdem die Partie zwischen Salzburg und Pachuca (2:1) am Donnerstag für rund 100 Minuten unterbrochen werden musste, hat es am Freitag das Match zwischen Benfica Lissabon und Auckland City erwischt. Nach einer 1:0-Führung für die Portugiesen öffneten sich die Regenschleusen über Orlando/Florida und sorgten für eine ungewollt lange Halbzeitpause. Das Spiel ist derzeit auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Benfica hatte sich in der Gruppe-C-Partie in Hälfte eins gegen den Underdog aus Neuseeland schwergetan, das Lissabonner Team vergab gute Gelegenheiten unter anderem durch Kerem Aktürkoglu, Evangelos Pavlidis und Leandro Barreiro. In der Nachspielzeit gab es schließlich Elfmeter für den Favoriten, nachdem Haris Zeb Gianluca Prestianni gefoult hatte. Routinier Angel di Maria ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen (45.+8). Nach der 55-minütigen ersten Spielhälfte gab es schließlich eine zwangsweise längere Verschnaufpause für die beiden Mannschaften, da Starkregen samt Gewitter einsetzte. Das Stadion wurde geräumt.

Benfica hatte zum Auftakt gegen die Boca Juniors 2:2 gespielt, Auckland war gegen die Bayern 0:10 untergegangen.