Nächster Villacher Anlauf in Klagenfurt

Bozen – Am Dienstag stehen sich der EC-KAC und der EC GRAND Immo VSV im 342. Kärntner Derby gegenüber. Dabei verteidigt der Rekordmeister die längste Siegesserie gegen Villach auf eigenem Eis in der gesamten Derbygeschichte. Im Kampf um die Playoff-Plätze treffen der HC TIWAG Innsbruck und der HC Pustertal auf die beiden Tabellen-Nachzügler. Im einzigen Mittwochsspiel der bet-at-home ICE Hockey League gastiert der HC Tesla Orli Znojmo zudem in Székesfehérvár. Alle Partien werden im Pay-per-View Livestream übertragen.

Olimpija gegen Bozen einen Tag später

Da der HK SZ Olimpija zuvor in der nationalen Meisterschaft im Einsatz ist, wurde das zunächst für Dienstag, den 8. Februar angesetzte Spiel zwischen den Slowenen und dem HCB Südtirol Alperia um einen Tag auf Mittwoch, den 9. Februar (Beginn 19.45 Uhr) verlegt.

bet-at-home ICE Hockey League:

Di, 25.01.2022, 19.15: Dornbirn Bulldogs – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Referees: BERNEKER, RUETZ, Mantovani, Martin | >> PPV-LIVESTREAM <<

Während sich Innsbruck am Sonntag beim direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz in Bruneck knapp geschlagen geben musste, kehrte Dornbirn nach zuvor fünf Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Vorarlberger bezwangen Graz zu Hause mit 2:1. Trotz des Erfolgserlebnisses ist eine Postseason-Teilnahme für die Vorarlberger bereits in weite Ferne gerückt. Anders beim HCI, der aktuell auf Rang elf nur hauchdünn hinter den Pre-Playoff-Rängen liegt. In den bisherigen drei Saisonduellen mit den Bulldogs gingen die Haie zwei Mal als Sieger vom Eis, die letzte Begegnung in Innsbruck kurz vor Weihnachten endete aber mit einem klaren 5:1 für die Vorarlberger.

Di, 25.01.2022, 19.15: EC-KAC – EC GRAND Immo VSV

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Gatol, Riecken | >> PPV-LIVESTREAM <<

Der EC-KAC musste am Sonntagabend eine 0:3-Niederlage beim EC Red Bull Salzburg hinnehmen und beendete damit erstmals seit 21. Dezember wieder ein Ligaspiel ohne Punktezuwachs. Am Dienstag treffen die auf Rang vier liegenden Rotjacken im 342. Derby zu Hause auf den VSV, der nach einer 21-tägigen Meisterschaftspause wieder ein Spiel bestreitet. Die sechstplatzierten Villacher gewannen zwar das letzte Duell mit dem KAC Anfang Jänner, in der Klagenfurter Messehalle gab es jedoch lange nichts mehr zu holen. Aktuell verteidigt der Rekordmeister die längste Siegesserie gegen Villach auf eigenem Eis in der gesamten Derbygeschichte: Das jüngste 9:1-Ausrufezeichen nach Weihnachten stellte den bereits 14. KAC-Heimsieg gegen den EC GRAND Immo VSV in Serie dar. Die Rotjacken haben zu Hause gegen den Lokalrivalen seit 2. Februar 2016 keinen Zähler mehr abgegeben, in diesem Zeitraum stehen 42:0 Punkte und 50:17 Tore zu Buche.

Di, 25.01.2022, 19.45: HC Pustertal Wölfe – Steinbach Black Wings Linz

Referees: M. NIKOLIC, OFNER, Pardatscher, Sparer | >> PPV-LIVESTREAM <<

Seit Mitte November ist der HC Pustertal auf dem Vormarsch, am Sonntag kletterte der Liga-Neuling durch einen Heimsieg über Innsbruck in die Top-10. Am Dienstag treffen die Wölfe zu Hause auf Schlusslicht Linz. Die Oberösterreicher feierten am Wochenende zwar einen Erfolg in Dornbirn, mit nur vier Siegen aus 18 Partien sind sie aber auch das schwächste Auswärtsteam der Liga. Nachdem die Black Wings zuvor beide Heimspiele gegen den HCP knapp gewinnen konnten, setzte es im Dezember eine klare 3:7-Pleite in der Intercable Arena. Aus einem starken Wölfe-Kollektiv stach zuletzt Emil Kristensen heraus. Der Däne, der sein Heimatland bei den Olympischen Winterspielen in Peking vertreten wird, erzielte am Wochenende beide Game Winner. Nach 35 Spielen hält der 29-Jährige bei 16 Punkten (9G, 7A).

Mi, 26.01.2022, 19.15: Hydro Fehervar AV 19 – Tesla Orli Znojmo

Referees: FICHTNER, SIEGEL, Durmis, Konc | >> PPV-LIVESTREAM <<

Im einzigen Mittwochsspiel der bet-at-home ICE Hockey League gastiert der zuletzt zweimal siegreiche HC Tesla Orli Znojmo in Székesfehérvár. Vor zehn Tagen verloren die Ungarn ihr letztes Meisterschaftsspiel gegen Innsbruck, am Wochenende mussten sie sich zudem im Endspiel um den ungarischen Pokal knapp geschlagen geben. Im Saisonduell steht es 1:1, beide Mannschaften behielten zu Hause die Oberhand. In insgesamt 24 Heimspielen gegen die tschechischen Adler gewann das drittplatzierte Fehervar zudem 13 Mal. Mit nur vier Siegen aus 15 Partien ist das aktuell auf Rang acht liegende Znojmo die zweitschwächste Auswärtsmannschaft der Liga.