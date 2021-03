Nals wird 20

Nals – Südtirol ist das Land von atemberaubender Schönheit, imposanter Berge und natürlich des Mountainbikes. In knapp zwei Wochen zieht die Internazionali d’Italia Series nach Südtirol zur dritten Etappe, die am Samstag, 10. und Sonntag, 11. April in Nals stattfindet.

Die Jahre vergehen, aber der Charme bleibt unverändert: Das Marlene Südtirol Sunshine Race, Königin der italienischen Mountainbike-Klassiker, feiert die 20. Auflage einer prestigeträchtigen Geschichte, geprägt von den größten Stars der internationalen Cross Country Szene. Die Veranstaltung in Nals konnte die Kategorie HC ‘Hors Catégorie’ auch im Jahr 2021 bestätigt, eine Anerkennung für die großartige Arbeit des bewährten Organisationsteams der Sunshine Racers Nals.

Für das Jahr 2021 wird es auf dem Kurs des Marlene Südtirol Sunshine Race einige Änderungen geben. Die Steigung über den Nachtigallenweg und die anschließende Ganterer-Abfahrt stellen wie immer die entscheidenden Knotenpunkte der Strecke dar. Beim Kurs musste aus logistischen Gründen im letzten Teil und im Start-/Zielbereich einige Änderungen vorgenommen werden, die Strecke bleibt jedoch weiterhin technisch sehr anspruchsvoll.

Wie immer werden in Nals die großen Stars erwartet – 2019 gewann bei den Open Stephane Tempier und Sina Frei – sowie die besten Nachwuchsfahrer der Junioren Kategorie beim ersten italienischen Rennen der UCI Junior Series (es folgt La Thuile als zweiter Termin), Weltcuprennen dieser Kategorie. “Wir werden die 20. Auflage sicherlich auf eine ganz besondere Art und Weise feiern”, erklärt der Präsident der Sunshine Racers Nals Florian Pallweber, „für uns ist es ein großer Erfolg und wir arbeiten daran, die maximale Sicherheit für Athleten und Mitarbeiter zu gewährleisten. Einige Änderungen am Kurs sind unvermeidlich, aber das Wichtigste ist, wieder zu starten. Wir erwarten viel von unseren Lokalmatadoren Eva Lechner, Greta Seiwald und Gerhard Kerschbaumer. Es wird jedoch kein leichtes Spiel bei diesem internationalen und hochkarätigen Teilnehmerfeld.“

Das Programm des Marlene Südtirol Sunshine Race wird auf zwei Renntage aufgeteilt. Am Samstag, den 10. April, stehen die Wettkämpfe der Internazionali d’Italia Serie auf dem Programm (das Rennen der UCI Junior Series der Herren um 9.00 Uhr, die Wettkämpfe der UCI Junior Series und Open der Damen um 11.00 Uhr und das Rennen der Open Herren um 13.00 Uhr). Außerdem sind von 11.00 bis 13.00 Uhr die Geschicklichkeits-Wettbewerbe der Schüler und Schülerinnen vorgesehen, während von 13.00 bis 17.00 Uhr die Geschicklichkeitsrennen für die Jugend-Kategorien vorgesehen sind.

Am Sonntag, den 11. April stehen die Jugendwettbewerbe auf dem Programm (Damen Schüler und Jugend um 9.00 Uhr, Herren Schüler 1. Jahr um 10.00 Uhr, Herren Schüler 2. Jahr um 11.00 Uhr, Herren Jugend 1. Jahr um 12.00 Uhr und Herren Jugend 2. Jahr um 13.00 Uhr).