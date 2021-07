Nathan Pichler glänzt in Pietramurata

Pietramurata – Am vergangenen Wochenende fand im Offroad-Park von Pietramurata bei Dro der vierte Lauf zur Trial-Italienmeisterschaft statt. Unter den zahlreichern Teilnehmern waren auch acht Südtiroler Piloten am Start.

Das Rennen, organisiert vom Motoclub „Ezio de Tisi“, wurde in zwei Wettkampftage aufgeteilt, da es im „Format B“ stattfand. Am ersten Renntag stand aus Südtiroler Sicht nur Richard Pichler im Einsatz. Der Präsident vom TT Südtiroler überschritt jedoch die Maximalzeit von 3,5 Stunden und wurde deshalb disqualifiziert.

Am Sonntag schaffte der erst achtjährige Nathan Pichler den Sprung aufs Podest in der Klasse Minitrial D. Das Aushängeschild vom TT Südtirol belegte Rang zwei mit 23 Strafpunkten, hauchdünn hinter Sieger Ivan Mezzogori (22). Dritter wurde Diego Mazzola (25). Laia Pichler kam in der Kategorie Minitrial Open auf den siebten Platz.

Simon Stuppner wurde Zwölfter in der TR3-Open-Klasse. Jonas Giordani sicherte sich Platz 17 bei den TR4, gleich dahinter folgte Marian Messner. Fabian Thaler musste sich in diesem Rennen mit dem 26. Rang zufriedengeben.

Der fünfte Lauf der Trial- und Minitrial-Italienmeisterschaft findet am 5. September in Ponte di Legno (Brescia) statt.