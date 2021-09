Nationale Jugendteams startklar

Bozen – Die “Primavera 3 – Trofeo Dante Berretti”-Meisterschaft steht in den Startlöchern. Die Liga beginnt am Samstag, den 25. September, mit dem ersten Spieltag. Insgesamt sind 28 Mannschaften am Start, die in drei Gruppen aufgeteilt wurden: zwei mit neun und eine mit zehn Teams. Es wird zwei Aufsteiger in die Primavera-2 und zwei Absteiger in Primavera-4 geben. Der FC Südtirol wurde in Gruppe A eingeteilt, die folgende Mannschaften umfasst: Albinoleffe, Feralpisalò, Lecco, Legnago, Modena, Padova, Pro Sesto und Pro Vercelli. Die Erstplatzierten der drei Gruppen steigen in die Primavera-2-Meisterschaft auf, während die Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftplatzierten jedes Kreises, also insgesamt zwölf Mannschaften, zu den Play-Offs um den Aufstieg in die Primavera-2-Meisterschaft 2022/2023 zugelassen werden.

Die Liga wird am 25. September 2021 beginnen und am 12. März 2022 enden. Die Play-Offs innerhalb der Gruppen werden am 26. März und am 2. April 2022 in Hin- und Rückspielen ausgetragen, während die nationalen Play-Offs am 9. und am 16. April 2022, ebenfalls mit Hin- und Rückspiel, stattfinden. Sein Auftaktspiel bestreitet der FCS bei Pro Sesto im Centro Sportivo “Breda B” in Sesto San Giovanni (Mailand), Anstoß ist um 15:00 Uhr. Die Weiß-Roten werden von Trainer Zoran Ljubisic geleitet, der von Co-Trainer Andrea Furlato, Torwarttrainer Reinhold Harrasser, Athletiktrainer Nazareno Petricchiuto und Teammanager Stefano Rizzioli unterstützt wird.

Alles bereit auch für den Start der nationalen U17- (Jahrgang 2005) und U15-Meisterschaften (2007). Der FC Südtirol ist in der Gruppe B mit Albinoleffe, Triestina, Padova, Trento, Feralpisalò, Mantova, Legnago, Virtus Verona und Pergolettese gelandet. Das erste offizielle Spiel der Saison findet an diesem Sonntag, den 26. September, statt, mit dem ersten Spieltag, an dem die beiden weiß-roten Mannschaften auf den Feldern des FCS Center in der Sportzone Rungg auf die gleichaltrigen Teams von Feralpisalò treffen werden. Die U17-Mannschaft wird von Trainer Momi Hilmi betreut, der von Adriano Mazzoni als sein Vize, Torwarttrainer Reinhold Harrasser, Teammanager Mario Angelino und Athletiktrainer Alessandro Berlanda unterstützt wird. Das U15-Team wird von Trainer Fabio Napoletani geleitet, der von seinem Co- und Athletiktrainer Michele Mondini sowie von seinem Torwarttrainer Salvatore Misiano unterstützt wird.

Die nationalen U17- und U15-Meisterschaften sind den 59 Vereinen der italienischen Profifußball-Liga und der Mannschaft der San Marino Academy, die den Verband von San Marino vertritt, vorbehalten, die mit dem Recht auf Platzierung teilnimmt, aber nicht Anrecht auf die Endrunde zur Vergabe des Titels des italienischen U17-Meisters der Serie C hat.

Die Meisterschaften sind in vier aufeinanderfolgende Phasen unterteilt: a) Vorrunden (Hin- und Rückspiele); b) Achtelfinale (Hin- und Rückspiel); c) Viertelfinale (Hin- und Rückspiel); d) Endphase mit Final Four (Halbfinale und Finale im Einzelspiel). Am Ende der ersten Phase der Meisterschaft ziehen die Mannschaften auf den Plätzen 1, 2 und 3 jeder Gruppe sowie der beste Viertplatzierte der Gruppen A, B, D und E ins Achtelfinale ein.

Was die nationale Meisterschaft der Unter 16 der Serie C (Jahrgang 2006) anbelangt, wurde der Start der Liga nach hinten verlegt. Die Meisterschaft sollte nun am 3. Oktober beginnen und der Spielkalender in den nächsten Tagen erscheinen.