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Italienischer Motorradverband wählt Südtirol für weiteren Lehrgang

Nationales Motorrad-Trainingslager in Aldein

Dienstag, 28. Juli 2026 | 12:06 Uhr
Laia Pichler Aldein
FMI BZ
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Von: som

Aldein – Aldein bereitet sich auf das nächste bedeutende Ereignis vor. Am Samstag, 1. August, und Sonntag, 2. August, findet im Trial Park Aldein das nationale U21-Trial-Trainingslager der Federazione Motociclistica Italiana (FMI) statt. Die Veranstaltung unterstreicht die immer wichtigere Rolle des Trial Team Südtirol innerhalb der föderalen Nachwuchsarbeit.

Nach dem erfolgreichen Trainingslager in Pragelato (Turin) hat die FMI Südtirol als Austragungsort für einen weiteren Lehrgang ausgewählt, der den besten jungen Trial-Fahrerinnen und -Fahrern Italiens gewidmet ist. Unter der Leitung von FMI-Nationaltrainer Fabio Lenzi und mit Unterstützung mehrerer Verbandstrainer erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, Technik, Vorbereitung und Wettkampfstrategie im Hinblick auf die kommenden nationalen und internationalen Einsätze weiterzuentwickeln.

Trial Team Südtirol nominiert in der italienischen Nationalmannschaft 

Zu den Teilnehmern zählt auch die junge Südtirolerin Laia Pichler, die kürzlich für die italienische Nationalmannschaft in der Kategorie Challenge für das bevorstehende „Trial der Nationen“ nominiert wurde. Eine wichtige Anerkennung für die Athletin des Trial Team Südtirol, die sich auf höchstem Niveau der Disziplin etabliert hat.

Neben den besten Nachwuchstalenten Italiens werden auch mehr als zehn junge Fahrerinnen und Fahrer aus Südtirol, dem Trentino, Venetien und Friaul-Julisch Venetien am Trainingslager teilnehmen. Sie treten regelmäßig in der Triveneto-Meisterschaft an und erhalten in Aldein die Möglichkeit, sich in einem technisch anspruchsvollen Umfeld weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Große Zufriedenheit herrscht bei Trial-Team-Südtirol-Präsident Richard Pichler und seinem gesamten Organisationsteam, die mit großem Einsatz an der Durchführung dieser Veranstaltung arbeiten. Das Trainingslager stellt einen wichtigen Meilenstein für den lokalen Trialsport dar. Es ist das erste nationale FMI-Trainingslager dieser Art, das in Südtirol ausgetragen wird, und bestätigt die Qualität der Infrastruktur sowie die erfolgreiche Arbeit, die der Verein in den vergangenen Jahren geleistet hat.

Darüber hinaus bietet die Veranstaltung den Teilnehmern aus ganz Italien die Gelegenheit, die beeindruckende Naturkulisse des Trial Parks Aldein kennenzulernen, der zu den beliebtesten Trainings- und Wettkampfstätten für den Trialsport zählt.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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