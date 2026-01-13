Naturbahnrodeln: EM-Generalprobe in Deutschnofen

Von: ka

Deutschnofen – Halbzeit im Alpinen Rodel-Weltcup 2025/2026: Vom 16. bis 18. Januar wird in Deutschnofen/Nova Ponente (ITA) der vierte Alpinen-Rodel-Weltcup ausgetragen. Die „Pföslriep“-Bahn ist ein Klassiker im Rennkalender und in diesem Jahr die Generalprobe für die Europameisterschaften vom 23. bis 25. Januar in Laas/Lasa (ITA).

Nach dem umjubelten Saisonfinale im Vorjahr kehrt die 785 Meter lange Naturrodelbahn „Pföslriep“ zum traditionellen Termin im Januar in den Weltcup zurück. Vor dem vierten Rennen liegt im Einsitzer Damen Riccarda Ruetz (AUT) mit 285 Punkten an der Spitze, vor Nina Castiglioni (ITA/220), Nadine Staffler (ITA/200) und Lisa Walch (GER/190). Lokalmatadorin Daniela Mittermair (ITA) peilt nach Platz zwei im Vorjahr auf ihrer Heimbahn ihren ersten Weltcupsieg an.

Neuer Sieger bei den Herren?

Im Einsitzer der Herren gab es in den ersten drei Weltcups vier verschiedene Sieger: Daniel Gruber (ITA) setzte sich beim Auftakt in Winterleiten (AUT) durch, im zweiten Rennen in Winterleiten gab es zwei Sieger: Fabian Achenrainer (AUT) gewann zeitgleich mit Alex Oberhofer (ITA), und Hannes Unterholzner (ITA) feierte zuletzt in Passeier/Val Passiria (ITA) seinen Premierensieg. Entsprechend knapp schaut der Zwischenstand im Gesamtweltcup aus: Gruber (255) vor Unterholzner (240) und Achenrainer (215).

Comeback von Pichler/Edlinger

Gute Nachrichten kommen vom Doppelsitzer, die amtierenden Europameister Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) kehren nach der Verletzungspause von Pichler wieder in den Weltcup zurück. Die Sieger der ersten beiden Rennen in Winterleiten liegen im Gesamtweltcup gemeinsam mit Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK) mit je 200 Punkten auf Rang drei, hinter Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA/240) und den amtierenden Weltmeistern Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA/245).

Erster Teambewerb

Erstmals in dieser Saison wird auch der Teambewerb (Einsitzer Damen/Einsitzer Herren) ausgetragen. Die schnellste Rodlerin jeder Nation im Einsitzer Damen und der schnellste Rodler jeder Nation im Einsitzer Herren bilden ein Team. Die Rodlerin startet zuerst, sobald sie das Ziel erreicht hat, öffnet sich innerhalb eines Zeitfensters das Starttor und der Rodler geht auf die Bahn. Am Ende werden beide Zeiten addiert.

Die Rennen in Deutschnofen/Nova Ponente am Samstag und am Weltrodeltag am Sonntag werden im Livestream auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL www.fil-luge.org übertragen.

Das Programm:

Freitag, 16.01.2026

19 Uhr: Mannschaftsführersitzung

Ab 21 Uhr: Weltcup-Party im Festzelt mit „Party Volk“

Samstag, 17.01.2026

9 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

11 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

13 Uhr: Nationentraining Doppelsitzer

14 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Doppelsitzer

18 Uhr: Eröffnungsfeier im Festzelt

Ab 21 Uhr: Festbetrieb im Festzelt

Sonntag, 18.01.2026

10 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

12.15 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

13.30 Uhr: Teambewerb, anschließend Blumenzeremonie

14 Uhr: Siegerehrung Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und Teambewerb