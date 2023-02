Naturbahnrodeln: Kammerlander verabschiedet sich mit Tages- und Gesamtsieg

Umhausen – Spiel, Satz, Sieg und bye bye für Thomas Kammerlander (AUT). Auf „seiner“ „Grantau“-Bahn in Umhausen (AUT) hat sich der 33-Jährige am Sonntag in beeindruckender Manier vom FIL Weltcup im Naturbahnrodeln verabschiedet.

Umhausen (FIL/19.02.2023) Beim Weltcupfinale musste Thomas Kammerlander noch gehörig für seinen 27. Weltcupsieg arbeiten. Nach dem ersten Lauf lag Routinier Patrick Pigneter (ITA) 0,02 Sekunden vor dem Lokalmatador. Im Finale zauberte „Kammi“ einen Fabellauf aus dem Hut und fixierte in 2.36,70 Minuten den krönenden Abschluss seiner Karriere. Zugleich feierte der Weltmeister 2021 mit 595 Punkten zum fünften Mal den Sieg in der Gesamtwertung. Pigneter landete mit einem Rückstand von 0,13 Sekunden im letzten Saisonrennen auf Rang zwei, vor Weltmeister Alex Gruber (ITA/+0,98 Sekunden). Gruber, der ebenfalls seine Karriere beendet, sicherte sich mit 540 Punkten Platz zwei in der Gesamtwertung, vor Michael Scheikl (AUT/419 Punkte). Der Vize-Weltmeister kam im Saisonfinale auf Rang vier (+1,32).

„Ich wollte zum Abschluss meiner Karriere noch einmal gewinnen. Es war sehr emotional heute, die vielen Fans, die Teamkollegen. Besser geht’s nicht“, freute sich Kammerlander und fügte hinzu: „Jetzt genieße ich erstmal die gute Küche zuhause, denn ich habe vor dem Finale extra gefastet, um für diese weichen Bahnbedingungen leichter und damit schneller zu sein“.

Im Einsitzer der Damen schloss Evelin Lanthaler (ITA) mit einem rekordverdächtigen Vorsprung von 2,93 Sekunden eine perfekte Saison ab. Die 31-Jährige gewann alle sieben Rennen dieser Saison, holte bereits im vorletzten Rennen den Gesamtsieg und verteidigte in Deutschnofen/Nova Ponente (ITA) erfolgreich ihren Weltmeistertitel. Über Platz zwei freute sich Tina Unterberger (AUT), die sich damit in der Gesamtwertung im Kampf um Rang zwei gegen Greta Pinggera (ITA) durchsetzte. Für Unterberger ist es das beste Karriereergebnis im Gesamtweltcup. Für Emotionen sorgte Pinggera, die Weltmeisterin 2017 beendete ihre erfolgreiche Karriere auf Rang drei, sowohl in der Tageswertung als auch in der Gesamtwertung.

Die Nationenwertung sicherte sich Italien (5.827 Punkte) vor Österreich (3.306) und Slowenien (1.240).

Mit einem Show-Teambewerb am Ende hat die Rodelfamilie Greta Pinggera, Alex Gruber und Thomas Kammerlander in die Rodelpension verabschiedet.

Finale Umhausen, 19.02.2023

Einsitzer Damen

1. Evelin Lanthaler (ITA) 2.37,04 Minuten

2. Tina Unterberger (AUT) +2,93 Sekunden

3. Greta Unterberger (ITA) +3,09

4. Michelle Diepold (AUT) +3,45

5. Jenny Castiglioni (ITA) +3,63

Einsitzer Herren

1. Thomas Kammerlander (AUT) 2.36,70 Minuten

2. Patrick Pigneter (ITA) +0,13 Sekunden

3. Alex Gruber (ITA) +0,98

4. Michael Scheikl (AUT) +1,32

5. Fabian Brunner (ITA) +1,36

Top-3 Gesamtwertung

Einsitzer Herren

1. Thomas Kammerlander (AUT) 595 Punkte

2. Alex Gruber 540

3. Michael Scheikl 491

Einsitzer Damen

1. Evelin Lanthaler (ITA) 700 Punkte

2. Tina Unterberger (AUT) 515

3. Greta Pinggera (ITA) 511

Doppelsitzer

1. Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA) 655 Punkte

2. Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) 640

3. Matevz Vertelj/Vid Kralj (SLO) 370

Ewige Bestenliste Gesamtweltcup

Einsitzer Herren

Patrick Pigneter (ITA) 11 Gesamtsiege

Thomas Kammerlander (AUT) 5 Gesamtsiege

Anton Blasbichler (ITA) 4 Gesamtsiege

Einsitzer Damen

Ekaterina Lavrenteva (RUS) 12 Gesamtsiege

Evelin Lanthaler (ITA) 7 Gesamtsiege

Sonja Steinacher (ITA) 4 Gesamtsiege

Elvira Holzknecht (AUT) 3 Gesamtsiege

Doppelsitzer

Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) 13 Gesamtsiege

Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS) 4 Gesamtsiege

Helmut Ruetz/Andi Ruetz (AUT) 4 Gesamtsiege

Ewige Bestenliste Weltcup

Einsitzer Herren

Patrick Pigneter (ITA) 49 Siege

Thomas Kammerlander (AUT) 27 Siege

Anton Blasbichler (ITA) 20 Siege

Alex Gruber (ITA) 14 Siege

Michael Scheikl (AUT) 9 Siege

Einsitzer Damen

Ekaterina Lavrenteva (RUS) 55 Siege

Evelin Lanthaler (ITA) 43 Siege

Elvira Holzknecht (AUT) 16 Siege

Doppelsitzer

Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) 68 Siege

Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS) 23 Siege

Reinhard Beer/Herbert Kögl (AUT) 18 Siege