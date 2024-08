Naturns heißt Einrad-Weltmeisterinnen willkommen!

SSV Naturns Sektion Einrad/Ein „Blumenstrauß“ an Medaillen für Anna-Maria Perkmann – darunter 3 Mal Gold!

Anna-Maria Perkmann, Valentina Gruber, Maya Hanifle und Greta Kofler in mehreren Disziplinen erfolgreich

Von: ka

Naturns – Die Sektion Einrad im SSV Naturns ist für ihre hervorragenden sportlichen Erfolge mittlerweile bekannt. Die letzte große Reise zu den Weltmeistershaften nach Minnesota in den USA hat aber alle Erwartungen übertroffen. Die Athletinnen Anna-Maria Perkmann, Valentina Gruber, Maya Hanifle und Greta Kofler konnten gleich in mehreren Disziplinen abräumen. Anna-Maria Perkmann schaffte es sogar zur dreifachen Weltmeisterin.

Die Einrad-Weltmeisterschaften (Unicon 21) fanden vom 14. bis 26. Juli in den USA statt und führten zu einem Medaillen-Regen für die jungen Sportlerinnen aus Naturns. Anna-Maria Perkmann (24) gewann den anspruchsvollen Cross-Country-Bewerb über rund 22 km und das Uphill-Rennen (bergan), im Downhill (bergab) wurde sie Dritte hinter zwei Athletinnen aus Villanders. Beim abschließenden Cyclocross-Rennen (45-Minuten auf einem Rundkurs mit Hindernissen) war die überragende Naturnserin ebenfalls nicht zu schlagen. Dritte im Uphill wurde die noch 13-jährige Valentina Gruber knapp vor der fünftplatzierten Greta Kofler (20), die insgesamt zwei Bronzemedaillen in ihrer Alterskategorie (19+) in den Munidisziplinen holte.

Tolle Leistungen zeigten die Sportlerinnen des SSV-Naturns auch bei den Bahnrennen auf dem Leichtathletik-Areal der Universitäts-Stadt Bemidji. Anna-Maria Perkmann wurde zudem Vizeweltmeisterin in den Disziplinen 100 und 400 Meter sowie beim 30 Meter Wheel-Walk (Radlauf). Valentina Gruber schaffte einen dritten Rang beim 100-Meter-Rennen. Die 15-jährige Maya Hanifle (5. über 100m) gewann beim Wheel-Walk-Rennen ebenfalls Bronze. Beide holten darüber hinaus mehrere Medaillen (die meisten in Gold) in ihren Alterskategorien bei Muni- und Bahnrennen. Mit der 4×100-Meter-Staffel belegte das Team aus Naturns einen guten 6. Platz.

Des Weiteren holten sie gemeinsam mit Greta Kofler in den Altersklassen-Wertungen 13 Mal Gold, 5 Mal Silber und 5 Mal Bronze!

Um die jungen Sportlerinnen würdig willkommen zu heißen, fand am Freitag, 09.08, ein kleiner Empfang auf dem Rathausplatz von Naturns statt.

„Die Gemeindeverwaltung und die ganze Dorfgemeinschaft gratulieren unseren Athletinnen zu diesem sportlichen Erfolg von Weltklasse“, freuten sich Bürgermeister Zeno Christanell und die Sportreferentin Astrid Pichler.

Die Sportlerinnen dankten der Gemeindeverwaltung, sowie der Raiffeisenkasse Untervinschgau und dem SSV Naturns für die tatkräftige Unterstützung.