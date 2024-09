Navarro bei US Open erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale

Von: APA/Reuters

Lokalmatadorin Emma Navarro steht nach einem Duell zweier in New York Geborener im Halbfinale der Tennis-US-Open. Als Nummer 13 gesetzt, besiegte die 23-Jährige am Mittwoch im ersten Einzel-Viertelfinale Paula Badosa (Nr. 26) 6:2,7:5. Die Spanierin war in Satz drei bei einer 5:1-Führung knapp vor Erreichen eines Entscheidungssatzes gewesen, verlor dann aber völlig den Faden und sechs Games in Folge. Für die US-Amerikanerin Navarro wird es das erste Grand-Slam-Halbfinale.

Schon bei 2:5 im zweiten Durchgang habe sie eine gewisse Vermutung gehabt, wie die Olympia-Bezwingerin von Julia Grabher im Sieger-Interview verriet: “Als ich das 2:5 geschafft hatte, hatte ich die Ahnung, dass es zwei Sätze werden würden. Es ist verrückt, dass ich im Halbfinale bin.” Für Badosa wie Navarro war es das zweite Major-Viertelfinale. Bei der Ibererin bleibt es da bei den French Open 2021, Navarros davor einziges ist jenes von heuer in Wimbledon. Sie hat schon jetzt fix ihr bisher stärkstes Jahr auf der Tour, ihren ersten WTA-Titel hatte sie im Jänner in Hobart geholt.

Navarro war bis zu den heurigen French Open bei Grand-Slam-Turnieren nie über die erste Runde hinausgekommen, bei zwei US-Open-Auftritten war jeweils in Runde eins Endstation gewesen. Sie wird durch diesen Erfolg am kommenden Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste einziehen. Im Achtelfinale von Flushing Meadows hatte sie sich am Wochenende auch gegen Titelverteidigerin Coco Gauff durchgesetzt. Ihre nächste Gegner ist die als Nummer zwei gesetzte Belarussin Aryna Sabalenka (2) oder die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen (7).