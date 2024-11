Negativserie des HC Pustertal reißt nicht ab

Von: mk

Bruneck – Die Steinbach Black Wings Linz bleiben das Team der Stunde in der win2day ICE Hockey League. Am Mittwochabend feierten die Oberösterreicher auswärts beim bisherigen Tabellenführer Hydro Fehérvár AV19 ihren siebten Sieg in Serie. Damit ebneten sie auch den Weg an die Tabellenspitze für den HCB Südtirol Alperia, der sich in einem dramatischen Shootout in Villach durchsetzte. Zudem verbuchten die Moser Medical Graz99ers, der HC TIWAG Innsbruck und der EC Red Bull Salzburg Heimsiege. Asiago triumphierte indes im Classico beim HC Pustertal in der Overtime – während die Norditaliener seit drei Spielen ungeschlagen sind, hält die Negativserie der Südtiroler mit sechs Niederlagen an.

Spielverschiebung

Das ursprünglich für den 18.12.2024 angesetzte Spiel zwischen Migross Supermercati Asiago Hockey und dem EC Red Bull Salzburg wurde aufgrund der Teilnahme der Red Bulls am CHL-Viertelfinale auf den 11.02.2025 verlegt.

Black Wings: Siebter Sieg in Serie

Die Steinbach Black Wings Linz feierten am Mittwochabend ihren siebten Sieg in Folge – und das auswärts beim Tabellenführer. Den besseren Start erwischten allerdings zunächst die Gastgeber aus Székesfehérvár, die in der achten Minute in Führung gingen. Die Black Wings glichen noch im ersten Drittel durch Marcel Witting aus, der seinen ersten Saisontreffer erzielte. Beflügelt von diesem Treffer präsentierten sich die Oberösterreicher anschließend deutlich gefährlicher und erspielten sich bis zur 33. Minute eine 3:1-Führung. Fehérvár gelang im zweiten Drittel zwar zweimal der Anschlusstreffer, den Ausgleich konnten sie jedoch nicht mehr erzwingen. Die Black Wings setzten sich schließlich mit 4:3 durch und bleiben damit in Schlagdistanz zu den absoluten Top-Teams.Spieler des Abends war Routinier Brian Lebler, der nicht nur einen Doppelpack schnürte, sondern auch einen Assist beisteuerte.

Bozen nach dramatischem Shootout zurück an der Spitze

Der HCB Südtirol Alperia steht nach der 22. Runde wieder an der Spitze der win2day ICE Hockey League. Die erneute Tabellenführung war jedoch hart erkämpft. Die Südtiroler gingen beim EC iDM Wärmepumpen VSV in der siebten Minute in Führung, bissen sich aber im weiteren Verlauf an VSV-Goalie Ali Schmidt die Zähne aus, der an diesem Abend sein Saisondebüt gab. Die Villacher belohnten sich im Schlussdrittel für ihr druckvolles Spiel mit einem Powerplay-Tor. Anschließend glänzte erneut Schmidt im Kasten der Adler, der sein Team in die Verlängerung rettete. Nach einer torlosen Overtime musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen – und dieses wurde dramatisch: Zunächst standen die Adler mit dem Rücken zur Wand, ehe Benjamin Lanzinger gleich zwei Penaltys in Folge verwandelte. Schließlich sorgte Matt Bradley als siebter Schütze für die Entscheidung und die erneute Tabellenführung für Bozen.

Haie überraschen gegen den KAC

Der HC TIWAG Innsbruck feierte einen 4:3-Heimsieg gegen den EC-KAC und bleibt somit in Schlagdistanz zum Tabellenmittelfeld. Nach einem torlosen Startdrittel legten die Gastgeber aus Tirol im zweiten Drittel kräftig vor: Drei Tore innerhalb von fünf Minuten schienen die Vorentscheidung zu bringen. Der EC-KAC kämpfte sich jedoch im Schlussdrittel zurück, und Mathias From erzielte gut eine Minute vor Schluss den Anschlusstreffer. Die Haie retteten das 4:3 über die Zeit und beendeten damit die dreiteilige Siegesserie der Klagenfurter. Für den KAC war dies zudem die erste Auswärtsniederlage nach vier Erfolgen in Serie. Lukas Bär schnürte in der Begegnung gegen den KAC einen Doppelpack.

Graz99ers finden zurück in die Erfolgsspur

Nach einem punktelosen Wochenende kehren die Moser Medical Graz99ers in die Erfolgsspur zurück. Im Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana kontrollierten die Steirer das Geschehen von Beginn an und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. In der siebten Minute brachte Sam Antonitsch sein Team vor heimischem Publikum in Führung. Nach einem torlosen zweiten Drittel erhöhte Lukas Haudum in Überzahl auf 2:0, bevor Ljubljana wenig später mit dem Anschlusstreffer zurückkam. Lukas Kainz sorgte schließlich mit einem Shorthander für die Entscheidung.

Salzburg verlängert Siegesserie

Der EC Red Bull Salzburg setzt seine Erfolgsserie fort. Im ORF-Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg feierte der amtierende Meister bereits seinen siebten Sieg in Folge in einem Bewerbsspiel. Zu Beginn hatten die Red Bulls jedoch noch zu kämpfen. Trotz deutlichem Chancenübergewicht gingen zunächst die Pioneers in Überzahl in Führung. Noch im ersten Drittel glich Lucas Thaler aus. Im Mitteldrittel sorgten die Red Bulls mit drei unbeantworteten Treffern früh für die Vorentscheidung. Am Ende setzten sie sich souverän mit 5:1 durch. Mario Huber glänzte dabei mit einem Doppelpack.

Asiago feiert dritten Sieg in Serie

Migross Supermercati Asiago Hockey feierte im Classico auswärts beim HC Pustertal einen 3:2-Overtimesieg und verlängerte damit die Negativserie des HC Pustertal auf sechs Niederlagen. Zunächst sah es jedoch danach aus, als könnten die Südtiroler ihre Durststrecke beenden: Bis zur 29. Minute erspielten sie sich eine 2:0-Führung. Die Gelb-Roten kämpften sich jedoch zurück und erzwangen die Verlängerung, in der schließlich Jason Fram für die Entscheidung sorgte. Mit dem dritten Sieg in Folge kletterte Asiago in die Top 10 der win2day ICE Hockey League.

win2day ICE Hockey League, 27.11.2024:

Moser Medical Graz99ers – Olimpija Ljubljana 3:1 (1:0,0:0,2:1)

Referees: HRONSKY, OFNER, Bärnthaler, Jedlicka

Goals G99: Antonitsch (7.), Haudum (47./pp1), Kainz (58./sh1)

Goals OLL: Masic (51.),

EC Red Bull Salzburg – Pioneers Vorarlberg 5:1 (1:1,3:0,1:0)

Referees: BERNEKER, SIEGEL, Riecken, Wimmler

Goals RBS: Thaler (19.), Huber (26./pp1;49.), Schreiner (27.), Nissner (39.)

Goals PIV: Macdougall (16./pp1)

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 1:2 S.O. (0:1,0:0,1:0)

Referees: KAINBERGER, ZRNIC, Hribar, Zgonc

Goals VSV: Rebernig (50./pp1)

Goals HCB: Frank (7.), Bradley (65./ps.)

Hydro Fehérvár AV19 – Steinbach Black Wings Linz 3:4 (0:0,3:0,1:3)

Referees: REZEK, SMETANA, Gatol-Schafranek, Jeram

Goals AVS: Cheek (8.), Kuralt (43.), Brown (53.)

Goals BWL: Witting (16.), Lebler (22.;49./pp1), Feldner (33.),

HC TIWAG Innsbruck – EC-KAC 4:3 (0:0,3:0,1:3)

Referees: SCHAUER, STERNAT, Martin, Sparer

Goals HCI: Bär (35.;51.), Grasso (39./pp1), Hirano (40.),

Goals KAC: Fraser (44.), Larsen (53.), From (59.)

HC Pustertal – Migross Supermercati Asiago Hockey 2:3 O.T. (1:0,1:1,0:1)

Referees: GROZNIK, HUBER A, Pardatscher, Rigoni

Goals HCP: Frycklund (2.), Andergassen (29.),

Goals ASH: Ierullo (31.), Magnabosco (54.), Fram (65.)