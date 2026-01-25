Aktuelle Seite: Home > Sport > Nervenstarke Sabalenka steht in Melbourne im Viertelfinale
Nervenstarke Sabalenka steht in Melbourne im Viertelfinale

Sonntag, 25. Januar 2026 | 03:51 Uhr
27-Jährige verwandelte ihren fünften Matchball
Von: APA/dpa

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat bei den Australian Open als erste Tennisspielerin das Viertelfinale erreicht. Der zweimalige Melbourne-Champion setzte sich im Achtelfinale gegen Victoria Mboko aus Kanada mit 6:1, 7:6 (7:1) durch und steht damit bei einem Grand-Slam-Turnier zum 13. Mal nacheinander in der Runde der letzten Acht. Die 27-jährige Belarussin verwandelte in der Rod Laver Arena nach 86 Minuten ihren fünften Matchball.

Sabalenka, die im Vorjahr im Finale überraschend gegen die Amerikanerin Madison Keys verloren hatte, hatte gegen die acht Jahre jüngere Kanadierin lange Zeit alles im Griff. Sie führte 6:1, 4:1, ehe sich Mboko steigerte und der großen Favoritin doch noch einen harten Kampf lieferte. Beim Stand von 4:5 wehrte die Kanadierin drei Matchbälle ab und nahm Sabalenka dann den Aufschlag ab.

Die Entscheidung musste nun im Tiebreak fallen, wo Sabalenka ihre eindrucksvolle Nervenstärke erneut unter Beweis stellte. Es war der 20. Tiebreak in Serie, den die Nummer eins der Welt gewann. Letztmals verlor sie bei den French Open 2023 einen Tiebreak.

