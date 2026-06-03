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Leclerc bleibt noch länger im Ferrari-Rot

Neuer Ferrari-Vertrag für Leclerc vor Monaco-Heimrennen

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 09:42 Uhr
Leclerc bleibt noch länger im Ferrari-Rot
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/PETER FOX
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Von: APA/dpa

Pünktlich zu seinem großen Heimrennen in Monaco hat Charles Leclerc einen neuen Vertrag bei der Scuderia Ferrari unterschrieben. Wie lange das neue Arbeitspapier des 28-Jährigen gültig ist, teilte der italienische Formel-1-Traditionsrennstall allerdings nicht mit. Von kommenden Saisonen war am Mittwoch die Rede. “Er ist hier, um zu bleiben”, schrieb das Team. Leclerc war 2018 in die Motorsport-Königsklasse eingestiegen, seit 2019 fährt er für Ferrari.

Aktuell belegt der Monegasse den dritten Platz im WM-Klassement hinter den beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell, aber noch vor seinem hochdekorierten Teamkollegen Lewis Hamilton. Der Vertrag des Briten soll Berichten zufolge bis Ende 2027 gültig sein.

“Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen”, sagte Leclerc zu seinem neuen Vertrag. “Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden.” Das große Ziel aber bleibt: “Die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen.” Letzter Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari ist der Finne Kimi Räikkönen. Im kommenden Jahr wird dieser Triumph 20 Jahre her sein.

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