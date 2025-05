Neuerliche Rantanen-Gala bei 3:2 der Dallas Stars in NHL

Von: APA/Reuters

Die Dallas Stars haben sich am Mittwoch in der National Hockey League (NHL) wieder auf Mikko Rantanen verlassen können. Der 28-jährige Finne schoss sein Team zum Auftakt des Play-off-Zweitrunden-Duells mit den Winnipeg Jets mit seinen Toren im Alleingang zum 3:2-Auswärtserfolg. Drei Tore waren Rantanen auch schon am Samstag beim für den Aufstieg entscheidenden 4:2-Erfolg in Spiel sieben gegen Colorado Avalanche gelungen.

Damals hatte er dreimal im letzten Drittel getroffen, diesmal fielen alle Tore in Abschnitt zwei und das nach einem 0:1-Rückstand ab der 24. Minute. “Es läuft für ihn, es ist ziemlich beeindruckend, was er macht. Vor allem wenn man den Gegner und die Jahreszeit bedenkt und wie er die Spiele dominiert”, sagte Dallas-Trainer Pete DeBoer. Rantanen ist der erste Spieler in der NHL-Geschichte, der in zwei Play-off-Partien in Folge drei Tore in einem Drittel erzielt hat.

Drei Tore in zwei aufeinanderfolgenden Play-off-Matches waren zuvor mit Doug Bentley (1944) und Jari Kurri (1985) nur zwei anderen Akteuren gelungen. Spiel zwei geht am Freitag neuerlich in Winnipeg über die Bühne. Titelverteidiger Florida Panthers kassierte mit einem 3:4 bei den Toronto Maple Leafs bereits die zweite Niederlage in der “best of seven”-Serie. Nun folgen für den Stanley-Cup-Champion der vergangenen Saison zwei Heimpartien.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch – Play-off, 2. Runde (“best of seven”):

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 4:3. Stand in der Serie: 2:0.

Western Conference: Winnipeg Jets – Dallas Stars 2:3. Stand: 0:1.