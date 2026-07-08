Neuzugang im Tor: Marco Costantini verstärkt den HCB

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Verpflichtung des kanadischen Torhüters Marco Costantini für die Saison 2026/27 erzielt wurde. Der 23-Jährige hat bereits ICE Hockey League-Erfahrung gesammelt und in der Saison 2024/25 fünf Spiele für Asiago bestritten. In Bozen wird er die Rolle eines äußerst verlässlichen und perspektivreichen Backups übernehmen – auch im Hinblick auf seine italienischen Wurzeln.

In der vergangenen Saison war Costantini die Nummer eins im Tor der Allen Americans in der ECHL, mit denen er den zweiten Platz in der Mountain Division belegte. Dabei kam er auf eine Fangquote von 91,7 Prozent.

„Es wird mein erstes volles Jahr in Übersee sein und ich fühle mich geehrt, die Möglichkeit zu bekommen, in Bozen zu spielen“, so der Torhüter. „Ich habe sehr viel Gutes über das gesamte Umfeld und die Fans gehört und kann es kaum erwarten zu sehen, was dieses Jahr für uns bereithält, und euch alle kennenzulernen. Bis bald!“

Die Karriere

Marco Costantini (185 cm x 84 kg) wurde am 4. August 2002 in Hamilton, Ontario, Kanada, geboren – gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Anthony, der in der vergangenen Saison ebenfalls für die Allen Americans auflief und in der kommenden Spielzeit als Gegner in Vorarlberg antreten wird. Marco machte in der Ontario Hockey League, der wichtigsten kanadischen Juniorenliga, auf sich aufmerksam und gewann diese in der Saison 2021/22 als einer der Hauptakteure. In jener Spielzeit überzeugte er mit der besten Fangquote (91,7 Prozent), dem besten Gegentorschnitt (2,32 GAA) und stellte mit sechs Shutouts einen Ligarekord auf. Nachdem er die Saison 2023 in der SPHL (Southern Professional Hockey League) begonnen hatte, startete er seine Erfahrung in der ECHL, zunächst auf Leihbasis bei den Allen Americans (24 Spiele, 91,3 Prozent). Anschließend wurde er bestätigt, kam in der darauffolgenden Saison jedoch nur selten zum Einsatz und wechselte im Dezember nach Asiago, wo er Evan Cowley ersetzte: In fünf Spielen für die „Stellati“ kam er auf eine Fangquote von 90,2 Prozent. In der abgelaufenen Saison kehrte er an die East Coast zurück, erneut im Trikot der Allen Americans, wo es ihm diesmal gelang, sich die Rolle des Starting Goalies zu erarbeiten. Nun ist für ihn der Moment gekommen, nach Italien zurückzukehren – diesmal auf die weiß-rote Seite.

Weitere Informationen zu Marco Costantini: https://www.eliteprospects.com/player/201933/marco-costantini