NFL-Spieler erzwingen Abbruch nach Verletzung eines Profis

Von: APA/dpa

NFL-Spieler der Detroit Lions und der Atlanta Falcons haben nach der augenscheinlich schweren Verletzung eines Football-Kollegen den Abbruch ihres Vorbereitungsspiels erzwungen. Lions-Verteidiger Morice Norris war nach einem Zusammenstoß etwa 20 Minuten lang auf dem Feld behandelt und schließlich in einem Krankenwagen abtransportiert worden. Lions-Trainer Dan Campbell sagte bei einer Pressekonferenz im Anschluss, dass Norris atme, spreche und sich bewegen könne.

Als die Partie beim Stand von 17:10 für die Lions mit 14:50 Minuten auf der Uhr im Schlussviertel fortgesetzt werden sollte, brachten die Falcons den Ball zwar ins Spiel – dann aber blieben die Profis beider Teams einfach stehen und ließen die Uhr laufen. Wenig später kamen sie in einem Kreis zusammen und schienen gemeinsam zu beten. 6:31 Minuten vor Ablauf der Spielzeit wurde die Partie schließlich offiziell abgebrochen. Viele Stars beider Teams kamen in der Vorbereitungspartie nicht zum Einsatz. Die NFL-Saison beginnt im September.

Bessere Nachrichten gab es aus Massachusetts, wo sich Tom Brady über eine besondere Ehrung freute: Als erster ehemaliger Spieler der New England Patriots hat die Quarterback-Legende eine eigene Statue vor dem Stadion des NFL-Teams bekommen. Das jahrelang erfolgreichste NFL-Team ehrte den 48-Jährigen für seine sechs Super-Bowl-Siege als Spielmacher der Patriots. Enthüllt wurde die Bronze-Statue am Freitag vor dem Vorbereitungsspiel der Patriots gegen die Washington Commanders.

Brady scherzte über seine Sprintstärke

In Anspielung auf Bradys Rückennummer ist die Statue 12 Fuß groß (rund 3,66 Meter). Inklusive Sockel hat sie eine Höhe von 17 Fuß (rund 5,18 Meter) – eine Erinnerung an die 17 mit ihm gewonnenen Titel in der AFC East.

Brady scherzte, dass er nun für alle Zeiten wie eingefroren vor dem Stadion stehe, sei etwas, mit dem er nie hätte rechnen können – aber irgendwie auch angemessen mit Blick auf sein Tempo. Der siebenfache Super-Bowl-Champion – einen Titel holte er nach dem Abschied von den Patriots mit den Tampa Bay Buccaneers – musste sich im Laufe der Karriere immer wieder Kritik an seiner mangelnden Sprintstärke anhören.