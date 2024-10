NHL-Hoffnung Reinbacher fällt monatelang aus

Von: apa

Österreichs Eishockey-Hoffnung David Reinbacher hat am Weg in die NHL einen Rückschlag erlitten. Der 19-Jährige zog sich im Testspiel seiner Montreal Canadians gegen die Toronto Maple Leafs eine Knie-Verletzung zu und wurde bereits operiert. Laut dem Club fällt er fünf bis sechs Monate aus. Die Verletzung ereignete sich gleich in seinem ersten Wechsel bei einem Check an der Bande.

Reinbacher hatte zuletzt das Prospect Camp der Talente mit Testspielen absolviert. Der Verteidiger, 2023 von den Canadians an Nummer fünf gedraftet, hatte die vergangene Saison zunächst für den EHC Kloten in der Schweiz gespielt und hatte nach dem Saison-Aus Mitte März für Montreals AHL-Farmteam Laval Rocket auf sich aufmerksam gemacht.