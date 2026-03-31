Niederlagenserie von Vancouver und Rossi in NHL geht weiter

Von: APA/Reuters

Die Vancouver Canucks haben in der National Hockey League (NHL) ihre sechste Niederlage in Folge bezogen. Das Team des Vorarlbergers Marco Rossi verlor am Montag (Ortszeit) bei den Vegas Golden Knights 2:4 und “festigte” damit seine Position als abgeschlagenes NHL-Schlusslicht. Bei Las Vegas feierte Trainer-Routinier John Tortorella einen erfolgreichen Einstand. Für den 67-Jährigen, der am Sonntag von den Knights verpflichtet worden war, war es der 771. NHL-Sieg als Coach.