Nkunku von Club-Weltmeister Chelsea zu AC Milan

Von: APA/sda/dpa
Der Franzose Christopher Nkunku wechselt von Club-Weltmeister Chelsea zum AC Milan. Der Stürmer unterschrieb bei den Italienern einen bis 30. Juni 2030 laufenden Fünfjahresvertrag. Die Transfersumme soll 40 Millionen Euro betragen. Für Chelsea erzielte Nkunku in 62 Einsätzen 18 Tore und gewann mit dem Team auch die Conference League. Vor dem Engagement in England hatte der heute 27-Jährige dreieinhalb Jahre lang für RB Leipzig gespielt.
