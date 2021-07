Noch ein Fuchs wird zum Wolf

Bruneck – Nächste Verpflichtung für die Wölfe. Am Start für schwarz-gelb ein Südtiroler Spitzenstürmer, fixer Bestandteil der Nationalmannschaft, 23 Jahre jung und aus Sterzing. Anders als Mantinger und Hannoun nimmt dieser „Bronco“ den Umweg über Bozen in das Pustertal: Ivan Deluca wechselt vom HCB zum HCP.

Somit dürfte den Wölfen ein kleiner Coup gelungen sein. Der groß gewachsene Linksschütze (193 cm) hat sich seinen Platz, von den „Broncos“ kommend, beim HC Bozen erkämpft (13, 7 und 9 Skorerpunkte in den letzten Jahren EBEL bzw. ICE). Auch in der „Champions Hockey League“ wusste Deluca 2018/19 zu überzeugen (3 Punkte). Der Flügel gehörte bei den letzten 3 Weltmeisterschaften zum WM-Kader Italiens, 2018 in Budapest avancierte er als Rookie sogar zum WM-Top-Skorer der „Azzurri“.

Ivan Deluca wird beim HCP mit dem Trikot Nummer 46 auflaufen und sagt: „Wir werden eine junge, hart arbeitende truppe sein gegen die jede mannschaft ungern spielt. Ich bin bereit eine größere Rolle in der ICE HL anzunehmen und hoffe der Mannschaft mit meiner Erfahrung der vergangenen Jahre weiterhelfen zu können.“

Luciano Basile freut sich über den Neuzugang: „Wir sind der Meinung, dass Ivan eine wichtige Rolle spielen kann und noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Mit der Mischung aus körperlicher Präsenz und harter Arbeit passt er zur Identität, die wir dem Team verpassen wollen.“

An diesem Samstag findet im Rienzstadion ein erster Treff der aktiven Fanszene statt. Ab 14 Uhr lädt die „Rienzkurve“ zum Umtrunk, Plausch und Ideenaustausch. Eingeladen sind alle Fans, vor allem jene, die sich aktiv an der Fanszene beteiligen möchten. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf fließt in das Projekt „Rienzkurve“.